Od volebného víťazstva hnutia ANO Andreja Babiša očakávajú ruské médiá zmenu v českej zahraničnej politike vrátane prístupu k pomoci Ukrajine, všíma si portál Novinky.cz.
„Žije Varšavská zmluva? V Českej republike vyhráva voľby ‚agent Kremľa‘,“ hovorí titulok článku ruského webu Argumenty a fakty. Ruský web pripomenul, že Babiš v predvolebnej kampani stavil okrem iného na protiukrajinskú rétoriku, keď hovoril o ukončení vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine.
Porovnania s Maďarskom a Slovenskom
„V tomto ohľade je ANO solidárne s postojom, ktorý zaujímajú vlády Maďarska a Slovenska,“ citujú Novinky ruské médium. Podľa denníka Komsomoľskaja pravda príde s Babišom zmena v zahraničnej politike a „ochladenie vzťahu k vojenskej pomoci Kyjevu“.
„Víťazstvo ANO posilňuje euroskeptický tábor a kurz Prahy sa pravdepodobne stane ‚pragmatickejším‘: Menej nadšenia pre sankčný program a pre vojenskú pomoci Kyjevu,“ cituje český portál Komsomoľskuju pravdu.
