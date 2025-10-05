V českých voľbách zvíťazil „agent Kremľa“, ozýva sa z Ruska. Rátajú so zmenami v zahraničnej politike smerom k Ukrajine

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Ruské médiá reagujú na víťazstvo Babiša.

Od volebného víťazstva hnutia ANO Andreja Babiša očakávajú ruské médiá zmenu v českej zahraničnej politike vrátane prístupu k pomoci Ukrajine, všíma si portál Novinky.cz.

„Žije Varšavská zmluva? V Českej republike vyhráva voľby ‚agent Kremľa‘,“ hovorí titulok článku ruského webu Argumenty a fakty. Ruský web pripomenul, že Babiš v predvolebnej kampani stavil okrem iného na protiukrajinskú rétoriku, keď hovoril o ukončení vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine.

Porovnania s Maďarskom a Slovenskom

„V tomto ohľade je ANO solidárne s postojom, ktorý zaujímajú vlády Maďarska a Slovenska,“ citujú Novinky ruské médium. Podľa denníka Komsomoľskaja pravda príde s Babišom zmena v zahraničnej politike a „ochladenie vzťahu k vojenskej pomoci Kyjevu“.

„Víťazstvo ANO posilňuje euroskeptický tábor a kurz Prahy sa pravdepodobne stane ‚pragmatickejším‘: Menej nadšenia pre sankčný program a pre vojenskú pomoci Kyjevu,“ cituje český portál Komsomoľskuju pravdu.

