V Bratislave sa objavila nebezpečná huba: Uškodiť môže aj niektorým ľuďom, našli ju na týchto miestach

Vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV) našli v Bratislave hubu, ktorá likviduje javory. Nebezpečná je aj pre niektorých ľudí. Najnovší monitoring Ústavu ekológie lesa (ÚEL) potvrdil jej výskyt na Námestí slobody a v Sade Janka Kráľa v Bratislave. TASR o tom informovala SAV.
Huba Cryptostroma corticale bola podľa vedcov do Európy dovlečená pred rokmi z Ameriky a aktuálne sa na Slovensku šíri v dôsledku klimatickej krízy. Hlavným spúšťačom choroby stromu, ktorú spôsobuje, je environmentálny stres, hlavne vlny letných horúčav v kombinácii s nízkymi zrážkami.
„Huba Cryptostroma corticale sa vyskytuje častejšie v oblastiach s vyšším environmentálnym stresom a so znečistením (napr. mestské výsadby), v lokalitách s nižšou dostupnosťou vody alebo po záplavách. Spôsobuje takzvané sadzovité ochorenie kôry javora, ktoré sa prejavuje nápadnými čiernymi škvrnami tvorenými plodnicami huby,“ priblížila fytopatologička Zuzana Jánošíková z Ústavu ekológie lesa s tým, že táto huba je pre strom smrteľne nebezpečná.
Huba je nebezpečná aj pre ľudí, odhalilo ju skúmanie stromov
Monitoring tohto ochorenia sa však nerobí pravidelne. Vedcov volajú pri podozrení, že sa tento parazit vyskytuje v prírode. Aktuálne ÚEL monitoroval stromy a následne vyhodnocoval vzorky zo Sadu Janka Kráľa a Námestia slobody, kde sa prítomnosť huby potvrdila. Huba je nebezpečná nielen pre stromy, ale aj pre ľudí, tvrdí ústav.
„Ohrození sú jednotlivci, ktorí intenzívne pracujú s drevom produkujúcim spóry, a aj tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Zdraví jedinci, ktorí nie sú často v kontakte s infikovanými pletivami stromov, sa nemusia obávať. U pracovníkov dlhodobo a intenzívne spracovávajúcich infikované drevo sa môže vyvinúť hypersenzitívna pneumonitída alebo alergické reakcie,“ vysvetlila Jánošíková.
Vedci uviedli, že nebezpečenstvo sa viaže predovšetkým s inhaláciou spór, nie pri kontakte s drevom. Bežní návštevníci parkov a miest sa nemusia obávať, pretože prechádzka okolo infikovaného stromu riziko nepredstavuje.
„Hlavná riziková skupina sú pracovníci lesného hospodárstva, arboristi a tí, čo manipulujú s napadnutým drevom,“ doplnila Jánošíková.
