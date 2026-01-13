V bohatej štvrti dáte za byt 52-tisíc eur: Ruska ukázala, ako vyzerajú pravé ruské byty. Noc tu stojí 17 eur

Rôzne pohľady na život v Rusku približuje Ruska Julia a jej partner Matt, ktorý je pôvodom z Londýna, prostredníctvom svojho spoločného YouTube kanála. Julia a Matt v roku 2020 odišli zo svojej práce a pustili sa do projektu, v rámci ktorého cestujú do menej známych a často prehliadaných častí sveta, vrátane Sibíri či Kazachstanu. A nedávno ukázali, ako vyzerajú skutočné ruské byty.
Video, ktoré zverejnili koncom minulého roka, si získalo veľkú pozornosť a má už viac než 4,5 milióna pozretí. Ako prvé ponúkajú pohľad na sibírske mesto Kemerovo, ležiace severovýchodne od Novosibirska. Dnes tu žije približne 520-tisíc obyvateľov.
Putinky, stalinky, chruščovky a brežnevky
Matt prezrádza, že jednotlivé typy obytných budov sú pomenované podľa politických lídrov, ktorí stáli pri moci v čase ich výstavby.
Už v predchádzajúcom článku sme spomínali brežnevky a chruščovky, no Julia a Matt tentoraz predstavujú aj novší typ – takzvané putinky, teda budovy, ktoré vznikli v 21. storočí. Nechýba ani zmienka o stalinkách, ktoré sa stavali v období rokov 1933 až 1961.
Chruščovky vznikli ako riešenie preľudneného Sovietskeho zväzu. Mali rýchlo a efektívne zabezpečiť bývanie pre každého. Po približne dvadsiatich rokoch sa však ukázalo, že život v stiesnených priestoroch ľudí čoraz viac frustruje.
Odpoveďou sa stali brežnevky: byty s väčšou rozlohou, vzdušnejšími dispozíciami a ambíciou ponúknuť komfort tým, ktorí už nechceli fungovať v neveľkých chruščovkách. Pre brežnevky je typické urbanistické riešenie, pri ktorom sa z jednej strany nachádza hlavný cestný ťah a z druhej verejné priestory určené na voľnočasové aktivity – parky, ihriská či oddychové zóny.
Julia prezrádza, že sídlisko, ktoré ukazujú vo videu, vždy považovala za ideálne miesto na život aj trávenie voľného času. Dodáva, že podobný vzťah k svojmu rodisku má pravdepodobne každý.
