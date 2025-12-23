Uzavreli zjazd pri hraničnom priechode: Tadiaľto neprejdete, v zákrute sa prevrátil kamión

Reprofoto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Nina Malovcová
SITA
TASR
Polícia hlási dopravné obmedzenia pri hraničnom priechode.

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí hraničného priechodu Svrčinovec v okrese Čadca. Ako informuje žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je úplne uzatvorený.

Dôvodom je odstraňovanie následkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v pondelok 22. decembra podvečer na zjazde z diaľnice D3 na cestu I/11 v obci Svrčinovec, v smere na Českú republiku. Podľa hovorkyne vodič viedol nákladného vozidla s prívesom ADR, pričom v ľavotočivej zákrute prešiel na krajnicu a prevrátil sa.

Únik formaldehydu a uzávierky ciest

K dopravnej nehode nákladného vozidla s prívesom ADR, pri ktorej sa príves prevrátil a unikol formaldehyd, došlo v pondelok (22. 12.) podvečer na zjazde z diaľnice D3 na cestu I/11 v obci Svrčinovec v smere na Českú republiku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Polícia uzavrela všetky prístupové cesty k miestu udalosti a vykonáva odklon tranzitnej dopravy smerujúcej do Českej republiky. Cesta I/11 (stará cesta) cez obec Svrčinovec 200 metrov pred miestom dopravnej nehody – zjazdom z diaľnice v smere od obce Svrčinovec, je úplne uzatvorená.

Odklony dopravy a aktuálna situácia

„Rovnako približne 200 metrov z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce je cesta úplne uzatvorená,“ uviedla hovorkyňa. Zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je úplne uzatvorený, nákladná doprava je presmerovaná v smere na Skalité a na Poľskú republiku.

Premávka smerom z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec je bez obmedzenia. Osobná premávka smerom do Českej republiky je presmerovaná na hraničný priechod Milošová. Miesto dopravnej nehody je zabezpečené a uzatvorené v bezpečnom perimetri. Dnes bude prebiehať odstraňovanie jej následkov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac