Uzavreli zjazd pri hraničnom priechode: Tadiaľto neprejdete, v zákrute sa prevrátil kamión

Únik formaldehydu a uzávierky ciest
K dopravnej nehode nákladného vozidla s prívesom ADR, pri ktorej sa príves prevrátil a unikol formaldehyd, došlo v pondelok (22. 12.) podvečer na zjazde z diaľnice D3 na cestu I/11 v obci Svrčinovec v smere na Českú republiku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Polícia uzavrela všetky prístupové cesty k miestu udalosti a vykonáva odklon tranzitnej dopravy smerujúcej do Českej republiky. Cesta I/11 (stará cesta) cez obec Svrčinovec 200 metrov pred miestom dopravnej nehody – zjazdom z diaľnice v smere od obce Svrčinovec, je úplne uzatvorená.
Odklony dopravy a aktuálna situácia
„Rovnako približne 200 metrov z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce je cesta úplne uzatvorená,“ uviedla hovorkyňa. Zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je úplne uzatvorený, nákladná doprava je presmerovaná v smere na Skalité a na Poľskú republiku.
Premávka smerom z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec je bez obmedzenia. Osobná premávka smerom do Českej republiky je presmerovaná na hraničný priechod Milošová. Miesto dopravnej nehody je zabezpečené a uzatvorené v bezpečnom perimetri. Dnes bude prebiehať odstraňovanie jej následkov.
