Už sa vie, koho Kremeľ pošle na Aljašku: Ruského prezidenta Putina budú sprevádzať títo muži

V delegácii, ktorá bude v piatok sprevádzať ruského prezidenta Vladimira Putina na rokovaní s delegáciou USA vedenou prezidentom Donaldom Trumpom, bude minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister obrany Andrej Belousov, šéf rezortu financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač Kremľa s USA Kirill Dmitrijev.
S odvolaním sa na Putinovho poradcu Jurija Ušakova o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA, píše TASR. Schôdzka Trumpa s Putinom na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške by sa v piatok mala začať o 21.30 h SELČ. Ušakov dodal, že summit sa začne rozhovorom oboch prezidentov, ktorý sa uskutoční vo formáte jeden na jedného za účasti tlmočníkov.
Rokovania budú pokračovať počas pracovných raňajok
Nasledovať budú rokovania v rámci delegácií, ktoré budú pokračovať počas pracovných raňajok. Očakáva sa, že ústrednou témou rozhovorov bude „urovnanie ukrajinskej krízy, a to aj s ohľadom na diskusiu, ktorá sa konala v Kremli 6. augusta za účasti osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa,“ povedal Ušakov.
Rozhovor sa však podľa neho bude týkať aj opatrení na zaistenie mieru a bezpečnosti a aktuálnych medzinárodných a regionálnych otázok. Obaja lídri po rokovaní absolvujú spoločnú tlačovú konferenciu, informoval Ušakov.
Prípravy prebiehajú v intenzívnom režime
Ušakov doplnil, že vzhľadom na to, že stretnutie bolo oznámené len pred piatimi dňami (v noci na sobotu 9. augusta), „všetko sa robí v intenzívnom režime, rieši sa množstvo technických otázok vrátane vízových otázok a, samozrejme, v prvom rade sa aktívne pracuje na politickej zložke summitu“.
DPA doplnila, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho európski spojenci očakávajú výsledok summitu Trump–Putin s veľkou nervozitou – obávajú sa totiž, že rozhovory by mohli viesť k dohode o územných ústupkoch Rusku, ktorú Kyjev rázne odmietol.
