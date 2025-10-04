Už sa to na nás valí, nebude to nič príjemné: O pár hodín sa počasie zblázni, na týchto miestach hrozí víchrica

Vo vysokohorských polohách sa v sobotu večer i počas noci na nedeľu (5. 10.) môže objaviť silný vietor s parametrami víchrice.
Vo vydanej výstrahe o silnom vetre na horách severného a stredného Slovenska o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Nebezpečenstvo na horách
Výstraha platí od 20:00 hodiny do nedele 7:00 hodiny. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 – 135 km/h, resp. priemernú rýchlosť 70 – 85 km/h,“ spresnili meteorológovia vo vydanej výstrahe.
Vystríhajú zároveň pred nebezpečenstvom silného vetra pri turistických a vysokohorských aktivitách.
