Už sa črtá vláda: ANO, SPD a Motoristi mesiac po voľbách podpísali koaličnú zmluvu

Subjekty vznikajúcej českej vlády – hnutie ANO, SPD a strana Motoristi sebe – v pondelok podpísali koaličnú zmluvu. Stalo sa tak mesiac po voľbách do Poslaneckej snemovne a krátko pred začiatkom ustanovujúcej schôdze dolnej komory, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Za hnutie ANO zmluvu podpísal jeho predseda Andrej Babiš a šéfka poslaneckého klubu hnutia Taťána Malá, za hnutie SPD jeho predseda Tomio Okamura a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a za stranu Motoristi sebe jej predseda Petr Macinka a šéf poslaneckého klubu strany Boris Šťastný.
Všetkých 108 poslancov vznikajúcej koalície ešte musí podpísať dodatok koaličnej zmluvy, čím sa zaviažu dodržiavať všetko, čo z nej vyplýva vrátane voľby predsedu Poslaneckej snemovne, ktorého post na základe dohody pripadol hnutiu SPD. Tvoriaca sa vláda už avizovala, že na tento post spoločne nominuje Okamuru.
