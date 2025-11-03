Strane SaS došla trpezlivosť, podáva trestné oznámenie: Vláda podľa nej zneužila SIS na klamstvá o štátnom prevrate

Foto: SITA/Milan Illík

Martin Cucík
TASR
Strana sa pozrela na výroky, ktoré od januára šírili vládni predstavitelia. Šéf SIS slová o prevrate označil za "slang".

Opozičná SaS podala v pondelok na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi predstaviteľov štátu o údajnom prevrate, o ktorom začali hovoriť ešte v januári tohto roka. Predstavitelia SaS to považujú za šírenie poplašnej správy. Informovali o tom na tlačovej konferencii pred sídlom GP SR v Bratislave.

SaS kritizuje, že vláda nerieši narastajúcu kriminalitu a ohrozenie bezpečnosti, no ešte začiatkom roka zvolávala mimoriadnu schôdzu parlamentu či Bezpečnostnú radu SR pre organizovanie údajného prevratu.

Keď sa rozprávalo o vymyslenom prevrate, vládna koalícia bola schopná zvolať bezpečnostnú radu, vymieňali si tam nejaké informácie, nevieme o čom, pretože celý tento prevrat bol vymyslený,“ vyhlásil šéf SaS Branislav Gröhling s tým, že vládni predstavitelia nevedeli k prevratu povedať žiadne fakty.

Na toto sa nechceme už pozerať, v tomto štáte zlyháva bezpečnosť a my si myslíme, že treba konať. Preto podávame aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy,“ ozrejmil.

Problémom sú výroky premiéra, ministrov, ale aj SIS

Strana sa pozrela na výroky, ktoré od januára šírili premiér Robert Fico (Smer-SD), ale aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a ďalší.

Foto: TASR – Martin Baumann

Títo predstavitelia pod vedením Roberta Fica s pričinením riaditeľa SIS šírili správu, že opozícia spolu s mimovládnymi organizáciami chce násilným spôsobom prevziať moc v krajine. Nazývali to štátny prevrat s tým, že do toho majú byť zapojené aj cudzie zložky, ktoré sú tiež ozbrojené,“ uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.

Tvrdí, že následne nezaznamenali žiadne úkony od štátnych orgánov ani bezpečnostných zložiek. Je podľa nej zrejmé, že šlo o poplašnú správu a tieto vyjadrenia vyvolali znepokojenie časti obyvateľstva.

Gruzínska národná légia aj ukrajinská rozviedka

O údajnej snahe destabilizovať Slovensko rokovala v druhej polovici januára Bezpečnostná rada SR, informácie o plánovanom prevrate mala obsahovať správa SIS. Premiér koncom januára vyhlásil, že do organizácie opozičných protestov na Slovensku je zapojená Gruzínska národná légia či ukrajinská rozviedka.

Obával sa možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady SR aj premiér vtedy označili situáciu za vážnu. Opoziční predstavitelia hovorili o obavách zo zneužitia SIS koalíciou.

Opozícia dnes kritizuje šéfa SIS, že výroky premiéra aj svoje vlastné o štátnom prevrate označil za iba „slang“.

