Už o pár hodín sa vám budú tisnúť slzy do očí a zostanete v šoku: Obľúbená televízia prichádza so šou, ktorá vás dostane

Slovenské televízie bojujú o divákov zaujímavým obsahom. A prichádzajú stále s novými projektmi. JOJ-ka už o niekoľko hodín odvysiela prvý zo štyroch dielov minisérie s názvom Koniec hry. A nemali by ste ho vynechať, pretože prináša silné posolstvo. Nebude to príjemné pozeranie, no o to dôležitejšie.

Ide o slovenskú investigatívnu reality šou, ktorá odhalí praktiky, s ktorými sa môže stretnúť ktokoľvek z nás. Skutočné príbehy ľudí z tejto šou majú ambíciu ľudí edukovať ako sa v takejto situácii zachovať a nevložiť svoj život slepo do rúk podvodníkom. Režisérmi šou sú Robo Bošeľa a Peter Núñez, ktorý je aj jej producentom. Kreatívnou producentkou je Martina Cyprichová.

Tento nový televízny formát odhaľuje praktiky podvodníkov zneužívajúcich sny osamelých duší a zanechávajúcich za sebou len prázdnotu a bolesť. Investigatívna reality šou prináša príbehy skutočných obetí, ktoré sa skončili zlomenými srdcami, rozpadnutými rodinami, krádežou úspor, či vydieraním a životmi v troskách, uvádza tlačová správa.

Keď sa život obráti naruby

Peter Núñez, producent a spolurežisér projektu Koniec hry vysvetlil, ako vznikal, a kde sa inšpiroval.

„Pôvodne som sa „zapozeral“ do formátu Catfish vysielaného na MTV. Je to svieža dynamická šou, ktorá riešila témy, o akých som dovtedy nepočul. Potom sme však začali riešiť spôsob adaptácie na Slovensko a prišli sme na to, že sa adaptovať nedá. Z mnohých dôvodov. A tak sme si vytvorili vlastný formát. Tiež o tom, ako ľuďom dokáže virtuálny svet zmasakrovať reálny život. Tematicky sme však riešili milenecký vzťah len v jednej zo štyroch epizód. Vyšetrovacie metódy aj rozprávačské postupy boli od Catfish zásadne odlišné,“ opísal.

Tím sa s kamerou dostal do viacerých krajín. Nakrúcali v Turecku, vo Švédsku, v Nemecku, Spojených arabských emirátoch a stopy prípadov, ktoré diváci uvidia, viedli aj do Švajčiarska, Číny či Talianska. Internet nepozná hranice – rovnako ako internetoví podvodníci.

Natáčanie sa nezaobišlo bez komplikácií

„Počas nakrúcania sme sa ocitli v niekoľkých nebezpečných situáciách, ktoré boli neraz sprevádzané strachom. Z bezpečnostných aj právnych dôvodov – keďže aj podvodníci majú svoje práva – sme niekedy museli situáciu opustiť,“ spomína na nakrúcanie moderátor a režisér Robo Bošeľa.

Vlado Varecha, moderátor, priblížil, s akými reakciami obetí sa pri nakrúcaní šou Koniec hry stretli po tom, ako im pomohli, či cítili úľavu alebo skôr hanbu, že sa dali oklamať.

„Minimálne v jednom prípade bolo cítiť úľavu. Pri každom to však bolo individuálne, pretože každý príbeh sa vyvíjal inak, mal aj svoj vlastný záver a aj každý respondent s nami trochu inak spolupracoval, respektíve nespolupracoval. V tom je naozaj výnimočný príbeh pani Eleny, ktorá do toho išla najprv s nami, potom proti nám. Všetci sa v začiatkoch možno trochu hanbili, no som rád, že tú prvotnú hanbu prekonali, pretože vidíme, že podvodov stále pribúda, sú stále sofistikovanejšie a takto môžu aj už podvedení pomôcť iným, aby boli opatrnejší.“

Minisériu Koniec hry, ktorú moderuje Vlado Varecha a na ktorej sa podieľal aj skúsený dokumentarista Robo Bošeľa