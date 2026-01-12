Už nejde len o nepohodlie, ale o bezpečnosť: Pripravte sa na poľadovicové peklo. Najbližšie hodiny budú kritické

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou poľadovice, najmä v západnej časti Slovenska. Upozorňuje aj na sneženie či nízke teploty. Vydal preto výstrahy prvého i druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy druhého stupňa pred poľadovicou platia pre celý Bratislavský kraj, ako aj okresy Senica a Skalica s predbežnou platnosťou od polnoci 13. januára do 18.00 h. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu, pohyb osôb, infraštruktúru – rôzne typy vedenia),“ upozornili meteorológovia s tým, že výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Sneženie môže skomplikovať situáciu vo viacerých krajoch
Pred snežením aj poľadovicou treba dávať pozor aj v okresoch Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Meteorológovia tu miestami očakávajú výskyt sneženia, pri ktorom môže spadnúť okolo desať centimetrov nového snehu.
„Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.
SHMÚ upozornil aj na nízke teploty, najmä v okresoch Košického a Prešovského kraja. Objaviť sa však môžu aj na strednom Slovensku, a to v okresoch Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Minimálna teplota vzduchu môže klesnúť pod mínus 16 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ poznamenal ústav.
