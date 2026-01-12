Už nejde len o nepohodlie, ale o bezpečnosť: Pripravte sa na poľadovicové peklo. Najbližšie hodiny budú kritické

Foto: TASR - Milan Kapusta

Nina Malovcová
TASR
Najprv poľadovica, potom sneženie, napokon mrazivé ráno s teplotami pod -16 °C.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou poľadovice, najmä v západnej časti Slovenska. Upozorňuje aj na sneženie či nízke teploty. Vydal preto výstrahy prvého i druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy druhého stupňa pred poľadovicou platia pre celý Bratislavský kraj, ako aj okresy Senica a Skalica s predbežnou platnosťou od polnoci 13. januára do 18.00 h. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu, pohyb osôb, infraštruktúru – rôzne typy vedenia),“ upozornili meteorológovia s tým, že výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Sneženie môže skomplikovať situáciu vo viacerých krajoch

Pred snežením aj poľadovicou treba dávať pozor aj v okresoch Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Meteorológovia tu miestami očakávajú výskyt sneženia, pri ktorom môže spadnúť okolo desať centimetrov nového snehu.

Ilustračná foto: Unsplash

„Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.

SHMÚ upozornil aj na nízke teploty, najmä v okresoch Košického a Prešovského kraja. Objaviť sa však môžu aj na strednom Slovensku, a to v okresoch Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Minimálna teplota vzduchu môže klesnúť pod mínus 16 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ poznamenal ústav.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Policajti ho našli uzimeného pri ceste: Psík ležal v snehu a nemohol sa hýbať, prípad…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac