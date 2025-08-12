Už čoskoro dostane najkrajší darček, aký si len mohla priať. Jiřina Bohdalová má veľký dôvod na radosť

Legendárna česká herečka sa už o pár mesiacov stane prababičkou. Pre rodinu je to obrovská udalosť a zároveň dar, ktorý príde v tom najkrajšom období roka.
Podľa informácií, ktoré priniesli magazíny Blesk a Super.cz, sa herečkin mladší vnuk Vojta spolu s manželkou Helenou pripravujú na príchod prvého dieťaťa. Pohlavie bábätka odhalili v úzkom rodinnom kruhu počas stretnutia v jednom z pražských parkov, kde nechýbali ani tradičné modré balóniky prezrádzajúce, že rodina privíta chlapčeka.
Vianočný darček, ktorý si bude navždy pamätať
Pre Blesk herečka opísala, že správa o príchode pravnuka ju naplnila veľkou radosťou a nadšením. Hovorí, že ide o udalosť, na ktorú sa veľmi teší a ktorú berie ako významný moment vo svojom živote.
„Malo by to byť na Vianoce, takže to bude ten najkrajší darček! Pre mňa je to hlavne ďalší bod v mojom živote, ku ktorému smerujem a ktorého sa chcem dožiť. Je dôležité si takéto ciele dávať. A tak to budem robiť až do konca,“ úsmevne sa vyjadrila Bohdalová.
Dodala tiež, že je za túto chvíľu nesmierne vďačná a že podobné okamihy sú pre ňu tým, čo jej dodáva chuť a silu do ďalších dní. „Som naozaj veľmi šťastná,“ priznala.
