Už budúci týždeň by sa mohol konať ďalší dôležitý summit. Môžu sa tam stretnúť Putin, Zelenskyj a Trump

TASR
Matej Mensatoris
Vojna na Ukrajine
Summit Ruska, Ukrajiny a USA by sa mohol uskutočniť už budúci týždeň, tvrdí CBS News.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa hľadá miesto pre konanie trilaterálneho summitu Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, ktorý by sa mohol uskutočniť už koncom budúceho týždňa. V utorok o tom informovala televízna stanica CBS News s odvolaním sa na dva anonymné zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.

Putin, Zelenskyj a Trump

Americký prezident Donald Trump ešte v pondelok oznámil, že po piatkovom stretnutí so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške zatelefonuje aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a ďalším európskym lídrom. „Ďalšia schôdzka sa uskutoční medzi Zelenským a Putinom, alebo medzi Zelenským, Putinom a mnou. Budem tam, ak ma budú potrebovať,“ ozrejmil.

Televízia NBC News zasa v nedeľu priniesla informáciu, že Biely dom zvažuje už na schôdzku Trumpa s Putinom 15. augusta na Aljaške pozvať aj Zelenského. Informovala o tom s odvolaním sa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní.

Prezident (USA) je otvorený trojstrannej schôdzke s oboma lídrami. Teraz sa však Biely dom sústreďuje na plánovanie dvojstrannej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal anonymný predstaviteľ Bieleho domu.

NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje pripomína, že ak by aj Zelenskyj pricestoval na rokovania na Aljašku, nie je jasné, či by sa napokon nachádzal v jednej miestnosti s Putinom.

