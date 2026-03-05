Uviaznutí Slováci musia čakať ďalej: Repatriačný let z Maskatu v Ománe sa nemôže uskutočniť

Piaty repatriačný let SR, ktorý mal vo štvrtok prepraviť ďalších občanov SR z Maskatu v Ománe, sa nemôže uskutočniť. Dôvodom je obmedzená kapacita odbavovania lietadiel na letisku v Maskate, na základe čoho ománska strana ráno až do odvolania zrušila prijímanie nových lietadiel a výrazne obmedzila počet povolených letov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Obmedzenie spôsobili meškajúce lety a lietadlá čakajúce na cestujúcich, ktorí uviazli na hraniciach medzi Ománom a Spojenými arabskými emirátmi, kde sú niekoľkohodinové rady,“ ozrejmil rezort.

Ministerstvo zahraničných vecí deklaruje, že aktívne komunikuje s príslušnými orgánmi a robí všetko pre to, aby čo najskôr získalo povolenie od ománskej strany na pristátie a odbavenie repatriačného lietadla. „Občania SR, ktorí mali byť repatriovaní týmto letom, už boli o vzniknutej situácii informovaní a v prípade získania povolenia od ománskej strany ich budeme okamžite informovať. Aj vzhľadom na túto novú situáciu odporúčame občanom SR v prípade, ak majú možnosť využiť komerčný let spoločnosti, ktorej lietadlo sa už v Ománe nachádza, aby využili túto alternatívu,“ doplnilo ministerstvo.

Ďalšie lety sa pripravujú

Podotklo, že SR naďalej intenzívne pracuje na organizácii ďalších deviatich repatriačných letov, ktoré sú v štádiu prípravy z hľadiska obsadenia a zabezpečovania potrebných diplomatických povolení.

Realizáciu letov podľa MZVEZ výrazne ovplyvňuje aktuálna bezpečnostná situácia a kapacita tranzitných krajín. „V súčasnosti sa evakuácie uskutočňujú najmä cez Omán a Jordánsko s následným preletom do Európy cez Egypt. Ide o koridory, ktoré využíva viacero štátov, čo spôsobuje zvýšené administratívne aj logistické zaťaženie,“ vysvetlilo.

Pri plánovaní letov sa MZVEZ sústreďuje na krajiny, ktoré sa nachádzajú v konfliktnej zóne a prioritou v evakuačnom procese naďalej zostávajú najzraniteľnejšie skupiny – matky s deťmi, maloleté osoby a ľudia so zdravotnými ťažkosťami.

MZVEZ SR doposiaľ zrealizovalo spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR už štyri repatriačné lety – tri z jordánskeho Ammánu a Akaby a jeden z ománskeho Maskatu, ktorými evakuovala do bezpečia na Slovensko 164 občanov SR a 59 občanov ďalších národností.

Rezort pripomína, že Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ funguje nonstop a naďalej eviduje zvýšený počet registrácií Slovákov v regióne. Najviac registrovaných občanov sa nachádza v Spojených arabských emirátoch, ďalej v Ománe, Katare a Jordánsku.

Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke rezortu alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.

