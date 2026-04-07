Útoky si vyberajú krutú daň: V Libanone zomrelo už 1530 ľudí, medzi nimi aj deti. Milión musel opustiť domovy

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
V dôsledku útokov bol vysídlený viac ako jeden milión ľudí.

Pri najnovšej vlne útokov medzi Izraelom a proiránskym militantným hnutím Hizballáh, ktorá sa začala pred viac ako piatimi týždňami, zahynulo v Libanone už 1530 ľudí. V utorok to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Medzi obeťami je 102 žien, 130 detí a 57 zdravotníkov. Ďalších 4812 osôb utrpelo počas útokov zranenia, dodalo ministerstvo. Agentúra AP uvádza, že v dôsledku útokov bol vysídlený viac ako jeden milión ľudí.

Konflikt sa rozšíril z Iránu

Konflikt na Blízkom východe sa začal 28. februára po leteckom útoku Izraela a USA na Irán. Do Libanonu sa rozšíril 2. marca, keď Hizballáh začal raketami ostreľovať severný Izrael.

Tel Aviv na to reagoval rozsiahlymi leteckými údermi a jeho vojaci postupujú do viacerých miest v južnom Libanone. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že plánujú vytvoriť bezpečnostnú zónu na území Libanonu až 30 kilometrov od hraníc s cieľom chrániť obyvateľov severného Izraela.

