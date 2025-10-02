Útok na synagógu v Manchestri: Polícia čin kvalifikovala ako terorizmus, na mieste zomreli minimálne dvaja ľudia

Ilustračná foto: Pexels

Tomáš Mako
TASR
Útok na synagógu v Manchestri je podľa polície teroristický čin.

Útok na synagógu v britskom meste Manchester s najmenej dvoma obeťami, ku ktorému došlo vo štvrtok ráno, polícia považuje za akt terorizmu. V súvislosti s prípadom boli zadržané dve osoby.

Na brífingu v Londýne to uviedol šéf protiteroristickej polície Laurence Taylor, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu Sky News.

„Protiteroristická polícia dospela na základe doterajších poznatkov k záveru, že ide o teroristický čin,“ povedal Taylor s tým, že vyšetrovanie prevzali špecializované tímy.

Podľa Taylora sa polícia domnieva, že pozná totožnosť útočníka, ktorý bol zabitý, no z bezpečnostných dôvodov ju v tejto fáze nemôže zverejniť.

„Úzko spolupracujeme s bezpečnostnými zložkami, aby sme v nasledujúcich dňoch a týždňoch získali úplný obraz,“ konštatoval. Zároveň vyzval obyvateľov, aby „zostali ostražití“ a nahlásili polícii všetko, čo sa im zdá podozrivé.

Útok počas najväčšieho židovského sviatku

Terčom útoku v Manchestri, ktorý bol nahlásený okolo 9:30 h miestneho času (10:30 h SELČ), sa stala synagóga hebrejskej kongregácie Heaton Park na predmestí Crumpsall, kde práve prebiehali modlitby pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom Kipur (Deň zmierenia).

Náčelník polície grófstva Veľký Manchester sir Stephen Watson na brífingu informoval, že podozrivý najprv vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V čase útoku sa v synagóge nachádzalo veľa veriacich, ale vďaka okamžitej reakcii pracovníkov ochranky a polície sa útočník nedostal dovnútra.

Watson potvrdil, že pri útoku boli zabití dvaja členovia miestnej židovskej komunity, ďalšie štyri osoby hospitalizovali so zraneniami v nemocnici. Útočník bol smrteľne postrelený do siedmich minút od nahlásenia incidentu.

Polícia až po niekoľkých hodinách oznámila, že útočník prišiel o život. Dôvodom boli obavy, že mohol mať na sebe opasok s výbušninami. Na miesto bol privolaný aj tím na zneškodňovanie bômb.

Britský premiér Keir Starmer sa po útoku na synagógu v Manchestri predčasne vrátil do Londýna zo samitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani, aby sa zúčastnil na zasadnutí vládneho bezpečnostného tímu Cobra. Tiež oznámil zvýšenie počtu policajtov nasadených na ochranu synagóg v Británii.

