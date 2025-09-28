Útok mačetou v podniku na východe Slovenska: Dvaja ľudia utrpeli zranenia, polícia podozrivých zadržala

Polícia vyšetruje incident v obci Perín-Chym v okrese Košice-okolie, pri ktorom dve osoby utrpeli zranenia. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk, podľa ktorého v miestnom podniku došlo v sobotu (27. 9.) večer k útoku mačetou. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová pre TASR potvrdila, že podozrivých zadržali.
V súčasnosti policajti vykonávajú potrebné procesné úkony a intenzívne sa venujú objasňovaniu udalosti, pri ktorej došlo k fyzickému útoku na dvoch ľudí. Polícia podľa hovorkyne aktuálne získava, zhromažďuje a vyhodnocuje dôkazy na náležité objasnenie skutočností, za ktorých k incidentu došlo.
Zranenia rôzneho rozsahu
„Osoby podľa predbežnej lekárskej správy utrpeli zranenia rôzneho rozsahu, jedna osoba s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní a druhá nad sedem dní,“ uviedla Ivanová s tým, že policajti krátko po skutku zadržali a na osobnej slobode obmedzili tri osoby. Po vykonaní potrebných procesných úkonov podozrivých umiestnili do cely predbežného zaistenia.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolí začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva a prečin ublíženia na zdraví.
Vzhľadom na naďalej prebiehajúce úkony v tejto chvíli bližšie ani podrobnejšie informácie nie je možné poskytnúť,“ uzavrela Ivanová.
