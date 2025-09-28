Nočná tragédia na Záhorí: 33-ročný muž zomrel pri vážnej nehode. Polícia posiela vodičom odkaz

Polícia vyšetruje okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala krátko pred polnocou, medzi obcami Mikulášov a Bílkove Humence (okres Senica). Pri nehode zahynul 33-ročný muž. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií mal vodič zísť z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty, kde sa s autom prevrátil na bok. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ približuje polícia.
Polícia vodičom opätovne pripomína, aby jazdili opatrne.
Odporúčané články
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku