Úsmev nám doslova zamrzne: Na Slovensku poriadne prituhne, teploty padnú k -5 °C. Na týchto miestach môže aj snežiť

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Zobudili sme sa do zimy.

Na Slovensku máme za sebou veľmi chladnú, na horách dokonca mrazivú noc a v tomto trende budeme pokračovať aj ďalšie dni. Prízemný mráz sa tento týždeň priženie do mnohých lokalít a ranné teploty klesnú k hodnotám, aké sme naposledy zažívali počas zimy.

Ako upozorňuje portál iMeteo, tohtoročná jeseň zatiaľ neponúkla teplé babie leto, ale prináša poriadne drsné výkyvy. Na Slovensko totiž prichádza už tretie ochladenie v priebehu dvoch týždňov a toto aktuálne bude najvýraznejšie.

Mrazivá noc na Slovensku

Už dnes ráno sme sa zobudili do veľmi chladného dňa, pričom teploty klesali blízko k 0 °C. Najchladnejšie bolo tradične na horách. Na Lomnickom štíte namerali -6,8 °C, na Skalnatom Plese -1 °C. Na Štrbskom Plese či v Liptovskom Mikuláši sa teplota dostala k +1 °C, pričom prízemná teplota bola ešte nižšia.

Foto: TASR/AP

V Turčianskych Tepliciach namerali +1,9 °C a v Brezne +2 °C. Dnešné ráno je tak najmä na severe, ale lokálne aj na strednom Slovensku veľmi studené. Ochladenie sa však neskončí, čakajú nás ďalšie mrazivé noci.

Počasie na dnes

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude dnešné počasie pod vplyvom tlakovej níže so stredom nad Ukrajinou, pričom od severovýchodu k nám prúdi chladný vzduch. Očakáva sa polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a dopoludnia sa môže vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť.

Miesto od miesta sa objaví dážď alebo prehánky, na západe len ojedinele, od približne 1400 m snehové zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 °C, na Kysuciach, Orave, Liptove, Horehroní, Spiši a na krajnom severovýchode len na 7 až 12 °C.

Teplota vo výške 1500 m bude približne 2 °C. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou 3 až 10 m/s, v nárazoch miestami okolo 14 m/s. V Banskobystrickom kraji sa očakáva väčšinou slabý vietor. Zrážky by mali priniesť do 6 mm dažďa, prípadne do 6 cm snehu vo vyšších polohách nad 1500 m.

Ochladenie prinesie arktický vzduch

Za chlad môže mohutná tlaková výš nad Škandináviou a západným Ruskom, ktorá umožňuje prúdenie arktického vzduchu do našej oblasti. Ten bude u nás zotrvávať minimálne do konca pracovného týždňa a postupne spôsobí, že mrazy zasiahnu väčšinu Slovenska.

Najmrazivejšie budú noci zo stredy na štvrtok a zo štvrtka na piatok, kedy modely naznačujú prízemné teploty až do -4 °C. V piatok ráno klesnú minimálne teploty na -3 °C aj na juhu stredného Slovenska a prízemná teplota dokonca až k -5 °C.

Prvé snehové vločky

Ochladenie neprinesie len mrazy, ale aj prvý sneh. Už v utorok sa môžu na horách nad 1500 m objaviť prvé vločky, zatiaľ pôjde len o poprašok. Výraznejšie sneženie však príde v stredu. Vo Vysokých Tatrách môže do stredy večera napadnúť až 25 cm nového snehu od výšky 1100 m. K tomu sa pridajú aj dažďové zrážky, ktoré ešte znásobia pocit chladu.

Ilustračná foto: Needpix

Streda bude najdrsnejším dňom

Streda prinesie všetky rozmary počasia naraz. Očakáva sa dážď, sneh aj silný vietor. Nárazová rýchlosť vetra môže dosiahnuť až 25 m/s. Teploty budú najnižšie z celého týždňa a prízemné mrazy klesnú až k -4 °C. Tento deň sa tak zaradí medzi najnáročnejšie tejto jesene.

Aj po stredajšom vrchole ochladenia zostane počasie chladné. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať len okolo +15 °C a stabilné babie leto, ktoré by prinieslo príjemné slnečné dni, meteorológovia zatiaľ neočakávajú.

