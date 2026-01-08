USA vystupujú zo sveta globálnych dohôd: Trump rozhodol o odchode z viac ako 60 organizácií. Uviedol aj dôvod

Donald Trump rozhodol o vystúpení USA z desiatok medzinárodných organizácií.

Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal dekrét o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií. Biely dom oznámil, že 31 z nich pôsobí pod záštitou Organizácie Spojených národov (OSN) a „funguje v rozpore s národnými záujmami USA“.

TASR o tom informuje na základe agentúr Reuters a AP. Zvyšných 35 organizácií nepatrí pod OSN. Biely dom presný zoznam inštitúcií nezverejnil, no uviedol, že organizácie presadzujú „radikálnu klimatickú politiku, globálne riadenie a ideologické programy, ktoré sú v rozpore so suverenitou a ekonomickou silou USA“.

Medzi dotknutými inštitúciami majú byť aj UNFPA a UNFCCC

AP s odvolaním sa na svoj anonymný zdroj informovala, že medzi dotknutými organizáciami by mal byť aj Populačný fond OSN (UNFPA) či Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC).

„Trumpova administratíva dospela k záveru, že tieto inštitúcie sú nadbytočné, zle spravované, nepotrebné, nehospodárne, zle riadené, ovládané záujmami aktérov presadzujúcich svoje vlastné ciele, ktoré sú v rozpore s našimi, alebo predstavujú hrozbu pre suverenitu, slobody a všeobecnú prosperitu nášho národa,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.

Ilustračná foto: (Budova OSN) Unsplash

Podľa Bieleho domu je rozhodnutie výsledkom preskúmania všetkých medzinárodných a medzivládnych organizácií, dohovorov a zmlúv, ktorých sú USA členom alebo zmluvnou stranou. „Tieto odstúpenia ukončia financovanie zo strany amerických daňových poplatníkov a účasť v organizáciách, ktoré viac presadzujú globalistické agendy než priority USA, alebo ktoré riešia dôležité otázky neefektívne či neúčinne. Peniaze amerických daňových poplatníkov budú teda lepšie využité iným spôsobom na podporu relevantných misií,“ vyhlásil Biely dom.

USA už predtým pozastavili podporu viacerým organizáciám OSN

Americký prezident počas svojho druhého funkčného obdobia už pozastavil podporu pre viacero medzinárodných organizácií, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA), Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) či Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), pripomínajú AP a Reuters.

