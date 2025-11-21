USA už nechcú čakať, koniec vojny chcú do tohto termínu: Ukrajina môže prísť o dôstojnosť, ide o jeden z najťažších momentov

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa ponáhľa so svojím novým mierovým plánom na ukončenie vojny na Ukrajine aj napriek malému počiatočnému vstupu ukrajinských a európskych spojencov a mierovú zmluvu by chcela vyrokovať ešte pred koncom roka 2025. V piatok o tom informovala televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Obnovené snahy americkej vlády o ukončenie vojny na Ukrajine sa podľa zdrojov CNN stali opäť Trumpovou najvyššou prioritou krátko po tom, čo Spojené štáty pomohli sprostredkovať prímerie v Pásme Gazy.
Trump v uplynulých dňoch naznačil, že chce urýchliť mierový proces na Ukrajine
Podľa dvoch zdrojov CNN jeho administratíva počíta s možnosťou, že by sa Rusko a Ukrajina mohli dohodnúť na mierovej zmluve ešte pred koncom tohto roka.
Pracovnú verziu 28-bodového mierového plánu vo štvrtok zverejnili viaceré svetové médiá, predstavitelia Trumpovej administratívy však uvádzajú, že nejde o finálnu verziu. Plán okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600-tisíc príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a minister zahraničných vecí USA Marco Rubio na pláne „v tichosti“ pracovali približne mesiac, spresnila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že o pláne bude s Trumpom diskutovať „v najbližších dňoch“.
Witkoff konzultoval návrh okrem iných aj s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom. Obsah plánu je preto podľa médií založený predovšetkým na ruských pozíciách, čo znamená, že Kyjev ho pravdepodobne odmietne. Ukrajina ho aktuálne skúma.
Leavittová na štvrtkovej tlačovej konferencií uviedla, že plán je prerokúvaný s Ruskom i Ukrajinou a je dobrý pre obe strany „(Plán) je stále v procese a mení sa, ale prezident ho podporuje. Je to dobrý plán pre Rusko aj Ukrajinu a veríme, že by mal byť prijateľný pre obe strany. Vedieme dobré rozhovory s oboma stranami,“ priblížila Leavittová.
Zelenskyj chce navrhnúť alternatívy k americkému mierovému plánu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu podporovanému americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhne alternatívy.
Zelenskyj tvrdí, že nasledujúci týždeň bude pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera, Spojených štátov.
I held a meeting with Ukraine’s Minister of Foreign Affairs Andrii Sybiha and our diplomatic team. We are working to ensure that Ukraine’s national interests are taken into account at every level of our relations with partners. Right now, there are meetings, calls, and work on… pic.twitter.com/vQl47aHVRq
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
„Toto je jeden z najťažších momentov v našej histórii. V súčasnosti je tlak na Ukrajinu jeden z najväčších. Ukrajina môže čeliť veľmi ťažkému rozhodnutiu, buď stratí svoju dôstojnosť, alebo riskuje stratu kľúčového partnera,“ vyhlásil Zelenskyj.
„Budeme pokračovať v spolupráci s Amerikou a so všetkými partnermi. Budeme hľadať riešenie s naším hlavným partnerom – so Spojenými štátmi. Predložím argumenty, budem presviedčať, navrhnem alternatívy,“ vyhlásil ukrajinský prezident vo večernom videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach.
