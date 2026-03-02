Úrad práce príde priamo do firmy. Zamestnancov Samsungu čaká pomoc vlády, tvrdí Erik Tomáš

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Vláda chystá pre zamestnancov Samsungu pomoc, do spoločnosti príde pracovisko úradu práce.

V priestoroch spoločnosti Samsung v Galante vytvoria detašované pracovisko úradu práce. Zamestnancom končiaceho závodu na výrobu televízorov budú pracovníci úradu aj v spolupráci s pracovnými agentúrami ponúkať voľné pracovné pozície.

Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (obaja Hlas-SD) hovorila o záujme veľkých fabrík v regióne o prepustených zamestnancov.

V kraji je vraj práce dosť

Tomáš poukázal na nízku mieru nezamestnanosti v dotknutých okresoch. V Trnavskom kraji je podľa jeho slov z 19 000 voľných pracovných miest 11 000 vhodných pre zamestnancov Samsungu. „Prácu pre slovenských občanov máme. Automobilky nám povedali, že dajú slovenským občanom prácu aj na úkor cudzincov,“ zdôraznil.

Kritizoval opozičné vyjadrenia na adresu ohláseného zatvorenia závodu v Galante. Poukázal na to, že aj podľa vyjadrenia juhokórejskej spoločnosti toto rozhodnutie nesúvisí s podnikateľským prostredím na Slovensku a ani s opatreniami vlády. Priblížil, že miera nezamestnanosti na Slovensku sa vo februári podľa predbežných údajov znížila.

Takmer 800 zamestnancov

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorila o náhlom rozhodnutí juhokórejskej spoločnosti. Potvrdila, že zatvorenie závodu sa priamo dotkne 750 zamestnancov. „Spoločnosť Samsung zároveň oznámila, že ponecháva 750 pracovných miest v distribučnom centre,“ dodala.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Rezort hospodárstva podľa jej slov kontaktoval spoločnosti, ako sú trnavský Stellantis, nitriansky Jaguar Land Rover či Gotion pri Šuranoch s otázkou, či majú záujem o pracovníkov z galantského závodu.

Dostali sme absolútne pozitívnu spätnú väzbu a ešte pred oficiálnym oznámením zatvorenia fabriky zamestnancom už jednotliví pracovníci zodpovední za ľudské zdroje boli v spojení so spoločnosťou Samsung,“ dodala.

Spoločnosť Stellantis podľa jej slov deklarovala, že bude do konca roka potrebovať 800 nových pracovníkov, Jaguar Land Rover 380 a Gotion približne 1200 pracovníkov, ktorých nábor aktuálne robí.

Rekvalifikácie aj pomoc z EÚ

Zároveň sme kontaktovali ministerstvo práce a dohodli sme sa s ústredím, že chceme využiť pre zamestnancov a podporu ich rekvalifikácie aj Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii,“ doplnila.

Ilustračná foto: Pexels

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok (27. 2.) popoludní oznámila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026.

Toto rozhodnutie podľa Samsungu odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov a takisto aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti. Za jednu z príčin označila aj vysoké ceny energie. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.

