Úplatok takmer 100-tisíc eur prijal priamo v kancelárii: Starostovi hrozí za korupciu obrovský trest

Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu 42-ročného starostu obce v okrese Vranov nad Topľou. V pondelok podal vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky návrh na podanie obžaloby pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
„Obvinený si mal vyžiadať úplatok vo výške 92 500 eur v súvislosti s rozparcelovaním pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, ktorý následne prevzal vo svojej kancelárii,“ doplnil hovorca s tým, že v rámci akcie bolo zaistených viacero dôkazových materiálov. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
Policajti protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ akciu s krycím názvom Výstavba vykonali 17. júla 2025.
