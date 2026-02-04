Úplatky mal prijímať aj primár: Protikorupčná jednotka zasahovala v nemocnici, stíhaných je deväť osôb

Policajný vyšetrovateľ obvinil primára jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch z prijímania úplatkov. Obvinenie z trestného činu podplácania bolo vznesené aj voči ďalším ôsmim osobám. Policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v nemocnici v Topoľčanoch vykonala Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru.
Potvrdil to Roman Hájek, hovorca Prezídia Policajného zboru. Protikorupčná jednotka ÚBOK vykonala policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v nemocnici v Topoľčanoch v utorok (3. 2.).
Na základe doterajších zistení vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči primárovi jedného z oddelení nemocnice za pokračujúci trestný čin prijímania úplatkov, a to celkovo v deviatich prípadoch. Zároveň bolo vznesené obvinenie voči ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania.
Úplatky mali mať podobu hotovosti aj vecných darov
Úplatky mali byť podľa zistení polície poskytované vo forme finančnej hotovosti v stovkách eur, ako aj vo forme iných spotrebných vecí. Medzi obvinenými je aj zástupkyňa firmy pôsobiacej v oblasti medicínskej techniky, pri ktorej mal byť úplatok vo výške 500 eur. Všetky obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.
Policajná akcia bola vykonaná v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou v Nitre. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie a zásadu prezumpcie neviny nie je možné v súčasnosti poskytnúť ďalšie podrobnosti, skonštatoval Hájek.
