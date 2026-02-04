Úplatky mal prijímať aj primár: Protikorupčná jednotka zasahovala v nemocnici, stíhaných je deväť osôb

Foto: TASR/Henrich Mišovič, Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Úplatky v nemocnici v Topoľčanoch mali fungovať roky.

Policajný vyšetrovateľ obvinil primára jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch z prijímania úplatkov. Obvinenie z trestného činu podplácania bolo vznesené aj voči ďalším ôsmim osobám. Policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v nemocnici v Topoľčanoch vykonala Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru.

Potvrdil to Roman Hájek, hovorca Prezídia Policajného zboru. Protikorupčná jednotka ÚBOK vykonala policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v nemocnici v Topoľčanoch v utorok (3. 2.).

Na základe doterajších zistení vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči primárovi jedného z oddelení nemocnice za pokračujúci trestný čin prijímania úplatkov, a to celkovo v deviatich prípadoch. Zároveň bolo vznesené obvinenie voči ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania.

Úplatky mali mať podobu hotovosti aj vecných darov

Úplatky mali byť podľa zistení polície poskytované vo forme finančnej hotovosti v stovkách eur, ako aj vo forme iných spotrebných vecí. Medzi obvinenými je aj zástupkyňa firmy pôsobiacej v oblasti medicínskej techniky, pri ktorej mal byť úplatok vo výške 500 eur. Všetky obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.

Foto: TASR (Dano Veselský)

Policajná akcia bola vykonaná v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou v Nitre. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie a zásadu prezumpcie neviny nie je možné v súčasnosti poskytnúť ďalšie podrobnosti, skonštatoval Hájek.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac