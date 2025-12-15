Univerzita Komenského podala trestné oznámenie pre zneužívanie kamerového systému na internátoch

Budova Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave, Ilustračná Foto: TASR (Dano Veselský)

Tomáš Mako
TASR
Univerzita spoluprácu so zamestnancami ukončila.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave podala trestné oznámenie pre zneužívanie kamerového systému na internátoch v bratislavskej Mlynskej doline. V súvislosti so sledovaním osôb prostredníctvom kamier ukončila spoluprácu s bývalými zamestnancami. 

UK o tom informovala na svojom webe.

„Keď sme sa o tejto kauze dozvedeli, boli sme zhrození a okamžite sme konali. Zamestnanci, ktorí si záznamy z obrazoviek zaznamenávali na mobily, museli odísť. Zároveň sme podali trestné oznámenie,“ uviedla univerzita s tým, že poskytuje maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní incidentu.

Ako doplnila, podnikla aj viaceré systémové opatrenia. „Vedenie internátov napríklad radikálne obmedzilo okruh osôb, ktoré majú prístup k záznamom, a zaviedlo kamerový dohľad v priestoroch, kde sa so záznamami pracuje. Urobili sme všetko pre to, aby sa zneužitie už neopakovalo,“ uviedla UK. Zároveň dodala, že s niektorými z ľudí, ktorí sa na uniknutých nahrávkach spoznali, už bola v kontakte a konzultovala s nimi ďalšie kroky.

Na prípad upozornil portál tvnoviny. Podľa jeho zistení zamestnanci UK cez priemyselnú kameru sledovali študentky, ktoré bývajú na internátoch v Mlynskej doline a detailne snímali, ako sa vyzliekajú. Sledovali podľa neho aj ženy v neďalekom paneláku. Prístup k záznamom malo mať približne 15 až 20 osôb.

