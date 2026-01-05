Umelecký svet smúti: Vo veku 82 rokov zomrel významný herec. Bol aj riaditeľom známeho divadla

Vo veku 82 rokov zomrel 1. januára 2026 významný slovenský herec a bývalý riaditeľ Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine Ivan Giač. Informovalo o tom SKD na svojej webovej stránke.
Ivan Giač sa narodil 28. februára 1943 v Trebostove (okres Martin). „Od 70. rokov 20. storočia sa aktívne venoval herectvu a počas desaťročí zanechal výraznú stopu v divadelnej, vo filmovej a v televíznej tvorbe,“ priblížilo SKD.
Bohatá kariéra
Počas svojej bohatej divadelnej kariéry stvárnil desiatky postáv v inscenáciách, medzi ktoré patrili Bláznove zápisky, Skon Paľa Ročku, Ej, Ďurko, Ďurko, Medzivojnový muž, Aristokrati, Traja mušketieri, Cyrano, Sen noci svätojánskej, Tartuffe, Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali a Lakomec.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok o 15.00 h v Evanjelickom kostole v Príbovciach.
