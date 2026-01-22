Umelá inteligencia už musí byť označená: Svet má prvý funkčný zákon o AI, Južná Kórea zavádza jasné pravidlá

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Umelá inteligencia
Južná Kórea nariaďuje označovanie generovaného obsahu.

Južná Kórea sa stala prvou krajinou, kde vstúpila do platnosti rozsiahla právna regulácia pre umelú inteligenciu. Došlo k tomu vo štvrtok a zákon okrem iného obsahuje aj ustanovenia zamerané na deepfake – umelou inteligenciou generovaný obsah.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Zákon o umelej inteligencii dnes nadobúda plnú platnosť,“ povedal prezident I Če-mjong. Na základe regulácie musia spoločnosti vopred informovať používateľov, že služby a produkty používajú generatívnu umelú inteligenciu. Okrem iného musia firmy tiež jasne označiť obsah vrátane deepfaku, ktorý nie je možné ľahko odlíšiť od reality.

Viac z témy Umelá inteligencia:
1.
Úspech slovenského zdravotníctva: Naši lekári ako prví v strednej Európe vykonali operáciu mozgu pomocou AI
2.
Z nevinnej vety pre ChatGPT sa stal hit, ktorý baví ľudí: Odhalí, či by ste prežili, ak by sa AI zmocnila sveta
3.
Umelá inteligencia vás po novom aj ostrihá: Z amatérov robí barberov a postará sa o výsledok bez chýb
Zobraziť všetky články (24)

Pokuta až 20 400 dolárov

Cieľom legislatívy, ktorá bola schválená v decembri 2024, je „vytvoriť bezpečný a dôveryhodný základ na podporu inovácií v oblasti umelej inteligencie“, uviedlo ministerstvo vedy, informačných a komunikačných technológií vo svojom vyhlásení. Pokuta za porušenie zákona môže dosiahnuť až 20 400 dolárov.

Juhokórejské médiá uviedli, že ide o druhý prijatý zákon o regulácii umelej inteligencie na svete, no zároveň o prvý, ktorý aj nadobudol účinnosť. Európsky parlament informuje, že v júni 2024 prijal „prvé pravidlá na svete týkajúce sa umelej inteligencie“, no zavádzajú sa postupne. Plnú platnosť nadobudnú až v roku 2027.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Iveta Radičová v 1 na 1: Fico robí zúfalé činy. Správa sa ako hovorca Putina

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac