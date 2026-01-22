Umelá inteligencia už musí byť označená: Svet má prvý funkčný zákon o AI, Južná Kórea zavádza jasné pravidlá

Južná Kórea sa stala prvou krajinou, kde vstúpila do platnosti rozsiahla právna regulácia pre umelú inteligenciu. Došlo k tomu vo štvrtok a zákon okrem iného obsahuje aj ustanovenia zamerané na deepfake – umelou inteligenciou generovaný obsah.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Zákon o umelej inteligencii dnes nadobúda plnú platnosť,“ povedal prezident I Če-mjong. Na základe regulácie musia spoločnosti vopred informovať používateľov, že služby a produkty používajú generatívnu umelú inteligenciu. Okrem iného musia firmy tiež jasne označiť obsah vrátane deepfaku, ktorý nie je možné ľahko odlíšiť od reality.
Pokuta až 20 400 dolárov
Cieľom legislatívy, ktorá bola schválená v decembri 2024, je „vytvoriť bezpečný a dôveryhodný základ na podporu inovácií v oblasti umelej inteligencie“, uviedlo ministerstvo vedy, informačných a komunikačných technológií vo svojom vyhlásení. Pokuta za porušenie zákona môže dosiahnuť až 20 400 dolárov.
Juhokórejské médiá uviedli, že ide o druhý prijatý zákon o regulácii umelej inteligencie na svete, no zároveň o prvý, ktorý aj nadobudol účinnosť. Európsky parlament informuje, že v júni 2024 prijal „prvé pravidlá na svete týkajúce sa umelej inteligencie“, no zavádzajú sa postupne. Plnú platnosť nadobudnú až v roku 2027.
