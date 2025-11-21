Umelá inteligencia urazila Slovensko a nás všetkých: Hráte sa na obete. Prezradila mi, ako môžeme byť o pár rokov veľmoc

Ilustračná foto: Pexels / Freepik (vytvorené pomocou AI)

Michaela Olexová
Je ChatGPT unavený aj z vašich polnočných otázok?

Ten môj určite áno, ale odpovedať musí aj tak. Tomuto „overenému“ systému som zadala ďalší vyčerpávajúci prompt, dúfajúc, že dostanem odpoveď, ktorá prispeje do polievky názorov na situáciu v našej krajine – najmä na to, ako sa dostať z najväčších problémov. Nástroju som položila dve otázky. Prvá znela: čo podľa neho potrebujeme na to, aby sme sa „vzchopili“ a nasmerovali sa k lepším dňom?

Môj chatbot je po mesiacoch spoločnej komunikácie vycvičený na to, aby bol extrémne kritický, priamy a systémový. Zahral sa na strategického poradcu a toto bola jeho odpoveď.

Tento text nepredstavuje odborné stanovisko. Ide o výstup AI nástroja, ktorý môže obsahovať nepresnosti a zjednodušenia. Informácie sú určené len na orientačné, rozširujúce alebo inšpiračné účely a neslúžia ako konečné, záväzné či profesionálne odporúčania.

Kultúra kompetentnosti, ktorá na Slovensku nie je spoločenskou hodnotou

Podľa nástroja je problém v našej krajine fakt, že nás „riadia populisti, nie odborníci“.

Obhajuje to výberom do verejnej správy, kam podľa neho postupujú „lojálni, nie schopní“ Slováci. Upozornil na to, že špičkoví ľudia u nás odchádzajú do zahraničia. Podľa neho silný štátny aparát môžeme vybudovať len na expertíze. Radí nám prekopanie vzdelávania úradníkov, premenu hodnotenia výkonu vo verejnej správe a manažérske riadenie štátu.

Foto: SITA/Milan Illík

Skritizoval naše školstvo, ktoré je „20 rokov pozadu“ a podľa nástroja nepotrebujeme reformu, ale „šok“ do vzdelávania: digitalizáciu výučby, masívne posilnenie kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti, podporu talentu, lepšie platy a zvýšenú prestíž pre učiteľov, rovnako ako prepájanie škôl s biznisom, IT a vedou.

Máme mentalitu porazeného?

