Ten môj určite áno, ale odpovedať musí aj tak. Tomuto „overenému“ systému som zadala ďalší vyčerpávajúci prompt, dúfajúc, že dostanem odpoveď, ktorá prispeje do polievky názorov na situáciu v našej krajine – najmä na to, ako sa dostať z najväčších problémov. Nástroju som položila dve otázky. Prvá znela: čo podľa neho potrebujeme na to, aby sme sa „vzchopili“ a nasmerovali sa k lepším dňom?
Môj chatbot je po mesiacoch spoločnej komunikácie vycvičený na to, aby bol extrémne kritický, priamy a systémový. Zahral sa na strategického poradcu a toto bola jeho odpoveď.
Kultúra kompetentnosti, ktorá na Slovensku nie je spoločenskou hodnotou
Podľa nástroja je problém v našej krajine fakt, že nás „riadia populisti, nie odborníci“.
Obhajuje to výberom do verejnej správy, kam podľa neho postupujú „lojálni, nie schopní“ Slováci. Upozornil na to, že špičkoví ľudia u nás odchádzajú do zahraničia. Podľa neho silný štátny aparát môžeme vybudovať len na expertíze. Radí nám prekopanie vzdelávania úradníkov, premenu hodnotenia výkonu vo verejnej správe a manažérske riadenie štátu.
Skritizoval naše školstvo, ktoré je „20 rokov pozadu“ a podľa nástroja nepotrebujeme reformu, ale „šok“ do vzdelávania: digitalizáciu výučby, masívne posilnenie kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti, podporu talentu, lepšie platy a zvýšenú prestíž pre učiteľov, rovnako ako prepájanie škôl s biznisom, IT a vedou.
