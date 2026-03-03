Ukrajinský prezident Zelenskyj oslovil spojencov na Blízkom východe: Ponúka im výmenný obchod so zbraňami

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
SITA
Útok na Irán
Zelenskyj v utorok telefonoval s prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zájidom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ponúkol v utorok americkým spojencom na Blízkom východe výmenu časti ich výzbroje protivzdušnej obrany za ukrajinské dronové interceptory, aby im pomohol lepšie sa brániť proti iránskym útokom bezpilotnými prostriedkami.

Izraelské a americké údery na Irán vyvolali odvetné iránske útoky v regióne vrátane nasadenia dronov. Rusko počas viac než štyri roky trvajúcej invázie na Ukrajinu intenzívne využíva drony typu Šáhid iránskej konštrukcie. Kyjev medzitým vyvinul lacné a účinné dronové interceptory – vzdušné prostriedky určené na ničenie útočných dronov priamo vo vzduchu –, ktoré označuje za svetovú špičku.

Tvrdí, že navrhuje férovú výmenu

Ukrajina zároveň čelí nedostatku riadených striel protivzdušnej obrany PAC-3 systému Patriot, ktoré sú určené na zachytávanie balistických a riadených striel a slúžia na ochranu miest a kritickej infraštruktúry.

Foto: TASR/AP

„Otázka číslo jeden znie, ako chrániť ich oblohu. My sami žijeme s touto otázkou,“ povedal Zelenskyj. „Hovorme o zbraniach, ktorých máme nedostatok: rakety PAC-3 – ak nám ich dajú, my im dáme interceptory,“ dodal.

Podľa neho rakety PAC-3 nie sú vhodné na odrážanie masívnych útokov stovkami dronov Šáhid. „Je to férová výmena. Určite do toho pôjdeme. Ak tímy začnú pracovať už teraz, uvidíme výsledok,“ povedal novinárom v Kyjeve.

Zelenskyj v utorok telefonoval s prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zájidom. Iránske útoky v štátoch Perzského zálivu zasiahli nielen vojenské základne, ale aj civilnú infraštruktúru vrátane obytných budov, hotelov, letísk a prístavov. Teherán sa pri svojich úderoch vo veľkej miere opiera o raketový arzenál, proti ktorému sú systémy Patriot s raketami PAC-3 účinné.

