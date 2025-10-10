Ukrajina zažila ďalší masívny útok Ruska: Rakety cielili na energetickú infraštruktúru, zomrel 7-ročný chlapček

Ukrajina čelila masívnym útokom.

Rusko pri nočnom útoku na Ukrajinu vyslalo viac než 30 rakiet a 450 dronov, ich terčom sa stala predovšetkým energetická infraštruktúra, oznámil v piatok ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zranených je podľa neho vyše 20 ľudí po celej krajine. Potvrdil tiež, že v Záporožskej oblasti prišiel v dôsledku útoku o život sedemročný chlapec, informuje TASR.

„Bol to cynický a premyslený útok, pri ktorom viac ako 450 dronov a vyše 30 rakiet zasiahlo všetko, čo zabezpečuje normálny život, všetko, o čo nás Rusi chcú pripraviť,“ napísal Zelenskyj na sieti X s tým, že ruské sily podľa neho cielili na zariadenia energetického sektora, pričom v mnohých z nich prebiehajú opravy.

Výpadky elektriny aj vody

Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko predtým oznámil, že Kyjevom otriaslo viacero explózií a v dôsledku ruského útoku došlo k jeho východnej časti k výpadkom dodávok elektriny a vody. Na ich obnovení sa podľa Zelenského stále pracuje. Uviedol, že výpadky prúdu hlásili aj v celkovo deviatich ukrajinských oblastiach vrátane Doneckej, Charkovskej, Sumskej či Odeskej.

V Kyjevskej oblasti zostalo po ruskom útoku bez elektriny viac než 28.000 domácností, informoval web britskej stanice BBC. Zariadenie energetickej infraštruktúry bolo poškodené aj v Poltavskej oblasti, odkiaľ úrady hlásili 16 000 ľudí bez prúdu aj škody na domoch.

„Pred vykurovacou sezónou je hlavným cieľom ruských útokov práve civilná a energetická infraštruktúra. Spoločne môžeme ľudí pred týmto terorom ochrániť,“ uviedol ukrajinský prezident a opäť vyzval na rozhodné kroky zo strany USA, Európy a skupiny G7 v oblasti dodávok systémov protivzdušnej obrany a presadzovania sankcií voči Rusku, ktoré už viac než tri roky vedie vojnu proti Ukrajine.

