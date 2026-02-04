Ukrajina v EÚ do roku 2027 vraj nebude: Prekážkou môže byť aj Fico s Orbánom

Vstup Ukrajiny do Európskej únie už v roku 2027 nie je realistický cieľ, zhodli sa v rozhovoroch pre TASR analytici Marek Dabrowski z think-tanku Bruegel a Zuzana Stuchlíková z think-tanku Europeum.
Podľa Fabiana Zuleega z Centra pre európsku politiku (EPC) bude tempo integrácie závisieť od vonkajšieho tlaku a vývoja vojny. „Napriek mojej osobnej preferencii vidieť Ukrajinu čo najskôr v EÚ nepovažujem rok 2027 za realistický termín. Ukrajina je stále na samom začiatku procesu pristúpenia k EÚ,“ uviedol Dabrowski.
Ako ďalej pripomenul, rokovania o prvých prístupových kapitolách odporúčaných Európskou komisiou sa ešte nemohli začať pre maďarské veto. „V minulosti trvali rokovania o všetkých klastroch a 35 kapitolách najmenej tri až päť rokov, najmä v prípade väčších krajín,“ poznamenal Dabrowski.
Ukrajina potrebuje reformy
Kyjev má pred sebou podľa neho ešte dlhý zoznam reforiem a inštitucionálnych zmien vyžadovaných pred vstupom do Únie. Zuleeg upozorňuje na potrebu odblokovania procesu pristúpenia Ukrajiny k EÚ.
„V prípade, že niektoré členské štáty blokujú pristúpenie, je potrebné nájsť alternatívnu, paralelnú cestu, ktorá Ukrajinu plne integruje do štruktúr EÚ,“ podotkol. Podľa jeho slov je rýchle prijatie Ukrajiny do EÚ nevyhnutnosťou.
„Šanca, že by sa Ukrajina stala členskou krajinou v roku 2027, je prakticky nulová,“ zhodnotila Stuchlíková. Pripomenula, že Európska komisia v správe z konca minulého roka zaradila Ukrajinu medzi štyroch najpravdepodobnejších kandidátov na členstvo (spolu s Albánskom, Moldavskom a Čiernou Horou) a časový horizont si stanovila do konca mandátu v roku 2029.
„A v prípade Ukrajiny by aj to bol veľmi optimistický scenár,“ doplnila.
Maďarsko a Slovensku môžu byť problém
Analytička upozornila, že Ukrajina začala rokovať o členstve ako posledná spomedzi kandidátskych krajín a že uzatváranie jednotlivých rokovaní vyžaduje jednomyseľnosť všetkých 27 členských štátov.
„V situácii, keď sa jednomyseľnosť v poslednom období nedarí nájsť ani pri poskytovaní pomoci Ukrajine, je ťažko predstaviť si scenár, kde by okrem iných aj Maďarsko, Slovensko či Česko podporili plné členstvo krajiny v EÚ,“ dodala. Podľa analytičky by bez zásadných zmien práva EÚ nebolo možné Ukrajinu prijať ani v čase vojenského konfliktu na jej území.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj viackrát zopakoval, že Ukrajina by chcela do EÚ vstúpiť už v roku 2027. Podľa neho na to bude technicky pripravená. Za nereálny cieľ to však označilo viacero európskych lídrov vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza.
