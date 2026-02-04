Poslancov čaká dlhý večer v parlamente: V pléne otvoria odvolávania ministrov aj otázku dôvery vláde

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde rokovať až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Hneď po skončení diskusie by sa hlasovať nemalo.
Parlament si zmenu odsúhlasil na návrh koalície. V prípade, že sa debata k odvolávaniam neskončí do štvrtka (5. 2.) 9.00 h, nakedy sú termínované návrhy z dielne ministerstva investícií, bude sa v debate k odvolávaniam pokračovať a návrhy z dielne rezortu sa preberú až potom. Rozprava o odvolávaniach by sa mala začať v stredu po hlasovaní, ktoré bude o 17.00 h.
