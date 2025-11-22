Už o pár hodín sa rozsneží: Tu má napadnúť až 15 centimetrov nového snehu, na cestách si dávajte pozor

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v sobotu večer vo viacerých okresoch Slovenska sneženie. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe. Naďalej platí aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi a tiež pred vetrom na horách.
Hlásia výstrahy
Prvý stupeň výstrahy pred snežením platí od 21:00 hodiny vo všetkých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Rovnako aj v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Levice. Spadnúť by tam malo od desať do 15 centimetrov nového snehu. To podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb. Výstraha trvá do nedeľného rána.
Pre celý Žilinský a Prešovský kraj platí počas soboty aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Taktiež pre okresy Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V okresoch Košice mesto, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov naďalej trvá výstraha pred vetrom.
