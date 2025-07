Ukázala sa v podobe, aká sa len tak nevidí. Dara Rolins sa podelila o vzácny moment, mnohí si však všimli jeden detail

Zakaždým, keď československá legenda zverejní na sociálnej sieti nejaký záber zo svojho súkromia, spustí tým veľký ošiaľ v podobe desiatok komentárov od skalných fanúšikov. Veľmi často ich informuje o svojich pracovných aktivitách, no nechýbajú ani fotografie z dovoleniek, vrátane jej milovaného Bali, a voľného času, ktorý trávi po svojom. Umelkyňa je známa tým, že nezaháľa, je pracovitá a má aktívny životný štýl, aj preto šokovala momentkou, na ktorej sa ukázala v podobe, v akej ju snáď fanúšikovia ešte nikdy nevideli.

Vidieť Daru Rolins v pokoji, ako leží na gauči, je veľmi ojedinelé. Až doteraz, keď sa pochválila svojim fanúšikom a ukázala im, ako si užíva ničnerobenie a relax so svojou láskou. Jej snúbenec Pavel Nedvěd sa konečne vrátil zo Saudskej Arábie, kde podľa Plus 7 dní pôsobil ako športový riaditeľ futbalového klubu Al-Šabab. Po pár mesiacoch sa tak objavil vo svojej rodnej krajine, kde sa stal generálnym manažérom českej futbalovej reprezentácie.

To znamená jediné. Obaja budú konečne spolu. Na jednej z najnovších fotografií, ktorú Dara zverejnila na sociálnej sieti, leží Pavel na gauči a drží v náručí speváčku, ktorá taktiež oddychuje. Z tejto momentky srší domáca harmónia a pohoda, ktorú si pár doprial. Zrejme si obaja vydýchli a konečne si užívajú spoločné chvíle. Vidieť umelkyňu ležať, nie je ani zďaleka na každodennom poriadku. Čo je aj dôvod, prečo si tento príspevok na Instagrame vyslúžil viac než 3 stovky komentárov od fanúšikov.

Čo sa fanúšikom nezdá?

Prekvapenie nad touto momentkou neskrývala jedna žena, s ktorou súhlasili aj ostatní. „Tak Daru na gauči som ešte nevidela, netradične, vždy v pohybe a toto je úplný šok, vidieť vás vylihovať,“ napísala k fotografii. Ďalšia oceňuje fakt, že speváčka nechala ostatných nahliadnuť do svojho súkromia a podelila sa o intímny okamih. „Niektoré ženy, a ani ja som nikdy nezverejnila súkromie. A súkromie a najväčšie blaho je túliť sa k svojmu chlapovi a on k vám, to sú momenty, ktoré držia vzťah pohromade,“ napísala ďalšia fanúšička.

Niektorí však zareagovali pre niečo iné, čo im udrelo do očí. „To sa len mne zdá, že plače?“ čuduje sa iná žena. „Tiež sa mi zdá uplakaná,“ dodala ďalšia. „Volanie o pomoc,“ nedával si servítku pred ústa jeden muž. A kým oni si myslia, že je za tým plač, podľa iných len ide o zlý záber. „Tie oči sú ako z hororu, ako keby tie oči ani nepatrili k tvári,“ znel komentár k Darinmu pohľadu. „Zle odfotografované,“ zareagovala komentujúca.

Spomenuli aj Rytmusa