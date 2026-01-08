Učiteľka počas hodiny zvesila kríž a hodila ho do koša. Najskôr k tomu mala nútiť deti

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Učiteľke hrozí podľa zákona trest odňatia slobody až na dva roky.

Decembrový incident na základnej škole v Kielne na severe Poľska vyvolal celoštátnu diskusiu o verejných školách a úcte k náboženským symbolom. Podľa žiakov tamojšia učiteľka počas hodiny sňala zo steny kríž a hodila ho do koša. Rodičia podali trestné oznámenie a učiteľka bola dočasne pozbavená výkonu práce. Informácie o prípade z poľských médií zhrnul varšavský spravodajca TASR.

Podľa svedectiev učiteľka najprv požiadala, aby kríž zvesili samotní žiaci. Keď to odmietli, kríž sňala sama a hodila do koša. Rodičia preto podali na prokuratúru oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu urážky náboženského cítenia. Starosta Szemudu Ryszard Kalkowski potvrdil, že vyhodený kríž bol zaistený ako dôkaz a nahradený novým. Podľa portálu Onet bol zvesený viackrát, no žiaci ho vždy zavesili naspäť.

Hrozí jej väzenie

Minister spravodlivosti Waldemar Žurek vo štvrtok vo vysielaní Polsat News informoval, že prokuratúra sa vecou zaoberá a vyzval na rešpektovanie poľských tradícií a náboženského cítenia. Učiteľke hrozí podľa zákona trest odňatia slobody až na dva roky. Podľa ministra by však takéto konanie malo byť trestané skôr pokutou alebo zákazom práce vo verejných inštitúciách.

Na prípad reagovala aj ministerka školstva Barbara Nowacka, ktorá vo štvrtkovom rozhovore pre TVN 24 oznámila, že voči učiteľke sa začalo disciplinárne konanie. „Bez ohľadu na to, v čo kto verí, každý má právo na úctu k svojej viere. Takéto správanie je spoločensky neprijateľné,“ zdôraznila ministerka.

Incident v stredu odsúdil aj predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Tadeusz Wojda. Poďakoval sa rodičom a učiteľom, ktorí sa postavili na obranu symbolu viery. „Kríž, symbol obety, ktorú Ježiš Kristus priniesol z lásky ku každému človeku, má osobitné miesto nielen v srdciach veriacich, ale aj v našej poľskej tradícii a kultúre,“ povedal. V stredu ráno sa podľa portálu Misyjne pred školou uskutočnil pokojný protest rodičov a obyvateľov obce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Polárny vír zamiešal karty, prichádza arktický chlad: Budeme drkotať zubami, čakajte mrazy, aké tu dlho…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac