U vás doma v kuchyni sa skrýva zázračná potravina: Podporuje tráviaci systém, niektorí s ňou môžu mať problém

Zuzana Veslíková
TASR
Máte radi paradajky? Ich konzumácia prináša množstvo benefitov.

Paradajky pomáhajú znižovať zápaly v tele, majú výrazné antibakteriálne a protiplesňové účinky. Obsahujú tiež vitamíny a vlákninu a podporujú tráviaci systém. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto na to poukázal na sociálnej sieti.

Ozrejmil, že paradajky obsahujú vitamín K, A i C a obsahujú tiež silný antioxidant lykopén. „Lykopén pomáha taktiež zabezpečovať vnútornú ochranu pokožky pred poškodením UV žiarením, nakoľko je účinnejší ako vitamín E a betakarotén,“ doplnil úrad.

Paradajky tiež udržujú tráviaci systém zdravý tým, že zabraňujú zápche aj hnačke. Okrem toho majú veľké množstvo vlákniny, ktoré môžu vylučovať črevá a znižovať príznaky zápchy.

Títo ľudia by mali byť s ich konzumáciou opatrní

RÚVZ upozornil, že konzumácia paradajok môže určitej skupine ľudí spôsobovať problémy.

„Opatrní by mali byť preto ľudia s alergiou, tí ktorí trpia na pálenie záhy, majú hnačku či problém s močovými cestami. Šupka a zrniečka môžu črevá a žlčové cesty podráždiť. Ľuďom, ktorí trpia poruchami trávenia, môžu rajčiny spôsobovať aj nepríjemné nadúvanie,“ priblížil.

