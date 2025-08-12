Tvrdia, že je šialený: Adam vesluje zo USA do Európy, chce prekonať 6-tisíc kilometrov. Na mori je už skoro 2 mesiace

Reprofoto: Instagram.com (@adamradclifts)

Michaela Olexová
Ľudia tomu stále nedokážu uveriť.

Adam Radcliffe sa na výzvu svojho života neodhodlal sám – je súčasťou štvorčlenného tímu priateľov, ktorí sa spoliehajú jeden na druhého. Ich cieľom je prejsť trasu z mesta New York cez otvorený Severný Atlantik a dostať sa až na britské pobrežie. To je 3360 námorných míľ (približne 6224 kilometrov) bez plachetnice a motora – len s veslami a vlastnou silou.

Áno, čítate správne. Štyria muži sa rozhodli prekonať Atlantik na veslovom člne, odhodlaní zlomiť svetový rekord.

Popritom chcú posunúť vlastné hranice a upozorniť na problémy duševného zdravia vojenských veteránov. Ich ambíciou je tiež vyzbierať 50-tisíc libier (približne 58-tisíc eur) pre charitatívnu organizáciu, ktorá podporuje komunitu britských ozbrojených síl.

Čisté šialenstvo, píšu ľudia

@adamradcliftsDay 46. 🇺🇸🇬🇧 Rowing the North Atlantic from New York to the UK.♬ original sound – Adam Radcliffe

Ľudia ich ceste nedokážu uveriť. Pod každým príspevkom posádky sa hromadia komentáre typu: „Toto je čisté šialenstvo.“ Mnohí dokonca tvrdia, že títo muži opovrhujú vlastným životom, pretože na takú misiu by sa človek s pudom sebazáchovy jednoducho nevydal. Napriek tomu sú Jack Jarvis, David Bruce, Sam Edwards a Adam Radcliffe už takmer dva mesiace na otvorenom mori.

V čase písania článku sa na sociálnom profile Adama nachádza posledný, včerajší príspevok z 53. dňa. Adam opisuje, ako posádka bojuje s nepriaznivým vetrom, ktorý však ich ducha nezlomil:

Využívame posledné sily, cieľ je už nablízku. Našťastie svieti slnko a morálka je vysoká.

Prezrádza aj, na čo sa po návrate najviac teší: „Ryža s lososom, terijaki a zeleninou, na večeru pečené kura, zmrzlina a ovocie. Nemôžem sa dočkať. Doteraz sme prekonali 3140 námorných míľ. Do Spojeného kráľovstva zostáva už len 220.“

Jeden šialený rekord sa im už podarilo prekonať – za 24 hodín zvládli veslovaním prejsť 140 námorných míľ (približne 259,28 kilometra), čo je najdlhšia vzdialenosť, akú kedy ľudská posádka prekonala na veslovom člne za jediný deň.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by fourfive (@fourfiveuk)

O svojej výzve preto hovoria, že patrí medzi najextrémnejšie vytrvalostné skúšky v histórii.

„Ak ste závislí od online aktivít, skvelý spôsob, ako sa ich zbaviť, je ísť veslovať cez oceán,“ dodal s humorom Jarvis. „Nemáte čas kontrolovať TikTok a Instagram.“

