Muž žil 5 rokov zadarmo v ikonickom newyorskom hoteli. Využil na to medzeru v zákone, teraz mu hrozí väzenie

Art Deco hotel New Yorker patril dlhé roky k najväčším v New York City. Kedysi v ňom útočisko na desať rokov našiel vynálezca Nikola Tesla a z Terrace Room v hoteli dokonca svojho času vysielala aj americká televízna stanica NBC. Dalo by sa povedať, že 99 % hostí v ňom pobudlo za poplatok. Nie však Mickey Barreto, ktorému sa podarilo v hoteli bývať päť rokov úplne zadarmo. Takto to dokázal.

Možno ste vedeli, možno nie, no v New Yorku existuje medzera v zákone, ktorá umožňuje nájomníkom jednolôžkových izieb nachádzajúcich sa v budovách postavených pred rokom 1960 požadovať 6-mesačnú nájomnú zmluvu, píše web Bussiness Insider.

Za 5 rokov pobytu zaplatil len niečo vyše 200 dolárov

Mickey Barreto sa v hoteli New Yorker ubytoval v roku 2018 na jednu noc, za ktorú zaplatil 200,57 amerických dolárov. No a keďže spomínanú medzeru v zákone veľmi dobre poznal, rozhodol sa niečo vyskúšať. Barreto tvrdil, že keďže za noc v hoteli zaplatil, počíta sa ako nájomník a hotel požiadal o nájomnú zmluvu. Hotel ho, samozrejme, s nájomnou zmluvou rýchlo vyhodil.

„Na druhý deň som teda išiel na súd, kde moju žiadosť sudca zamietol. Odvolal som sa ale k Najvyššiemu štátnemu súdu a odvolanie som vyhral,“ prezradil Barreto agentúre AP. Sudca vtedy nariadil hotelu, aby Barretovi dali kľúč a ten v hoteli pobudol až do júla 2023 úplne zadarmo. Majitelia s ním totiž nechceli rokovať o nájomnej zmluve, no kvôli súdnemu nariadeniu ho z hotela vyhodiť nemohli.

Barreto si tak mohol užívať bezplatné ubytovanie viac ako 5 rokov v centre New Yorku. Postupom času sa ale pokúsil o niečo, čo mu už tolerovať nechcel nikto, dokonca ani súd. Mickey sa totiž rozhodol, že začne vystupovať ako majiteľ celého hotela.

Od hostí začal pýtať poplatky

Na internetové stránky mesta nahral falošnú zmluvu, v ktorej viac-menej ukradol celú budovu. Skutočný majiteľ hotela – kórejská Cirkev zjednotenia (známa aj ako Moonova sekta), sa s Barretom rozhodla súdiť.

Pochopiteľne, Barreta najskôr nikto vážne príliš nebral. Keď však ako samozvaný majiteľ budovy začal od jedného zo zákazníkov hotela požadovať poplatok za ubytovanie a chcel, aby naňho banka previedla všetky účty hotela, došlo k problému a Mickeyho vo februári tohto roka zatkli. Obvinený je z podvodu a hrozí mu niekoľkoročné väzenie.

