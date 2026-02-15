Fico sa o pár minút stretne s ministrom zahraničných vecí USA. Budú spolu riešiť niekoľko tém

Foto: TASR - Martin Baumann

Zuzana Veslíková
Šéf americkej diplomacie sa cez víkend zúčastnil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska.

Na Slovensko v nedeľu pricestuje minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Stretne sa s prezidentom Petrom Pellegrinim i premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Hovoriť majú o aktuálnych otázkach bilaterálnych vzťahov medzi SR a Spojenými štátmi americkými, regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.

O čo ide?

Hlava štátu prijme Rubia v Prezidentskom paláci. „Stretnutie bude zamerané na aktuálne otázky bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, ako aj na vybrané témy medzinárodného diania,“ spresnila Kancelária prezidenta SR.

Americký minister zahraničných vecí absolvuje v Bratislave aj stretnutie s premiérom Ficom. „Hlavnými témami spoločného rokovania budú bezpečnostné záujmy, posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a diverzifikácie energetických zdrojov, modernizácia slovenskej armády a záväzky voči NATO,“ priblížil Úrad vlády SR.

Foto: TASR/AP

Rubio na Slovensko pricestuje na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. Táto návšteva je podľa Blanára potvrdením aktívnej a konštruktívnej zahraničnej politiky slovenskej diplomacie.

