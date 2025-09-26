Tvrdé slová Lavrova na pôde OSN: Naznažil, že Rusko je vo vojne s NATO a Európskou úniou

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok naznačil, že Rusko je vo „vojne“ s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskou úniou v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.
Ako referuje web Politico, jeho vyjadrenia zazneli na ministerskej konferencii G20 na okraji Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku a boli preložené ruskou štátnou agentúrou TASS.
Lavrov uviedol: „NATO a Európska únia chcú vyhlásiť, vlastne už vyhlásili, skutočnú vojnu mojej krajine a priamo sa na nej podieľajú.“
Vyjadrenia zazneli po stretnutí Trumpa so Zelenským
Tieto výroky prišli len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zmiernil tlak na diplomatické riešenie konfliktu. Trump označil Rusko za „papierového tigra“, ktorý „tri a pol roka bezcieľne bojuje“, a vyjadril presvedčenie, že Kyjev môže vyhrať vojnu a získať späť celé svoje územie.
Trump tiež vyzval krajiny NATO, aby zostreľovali ruské drony, ktoré prelietajú ich vzdušným priestorom. Na sociálnej sieti Truth Social napísal: „S časom, trpezlivosťou a finančnou podporou Európy a najmä NATO je návrat k pôvodným hraniciam zo začiatku vojny veľmi reálnou možnosťou.“
Lavrov sa v stredu stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý vyzval Moskvu, aby podnikla „významné kroky smerom k trvalému riešeniu“ vojny a zopakoval Trumpovu výzvu na ukončenie krviprelievania.
