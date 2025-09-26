Tajné stretnutie v USA: Šéf Pentagónu zvoláva najvyšších generálov z celého sveta za jeden stôl. Nikto nevie, čo sa deje

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
Nečakané stretnutie prichádza po znížení počtu generálov a kritike bývalej administratívy súčasným ministrom obrany.

Stovky amerických generálov a admirálov z celého sveta boli povolaní na stretnutie do Virgínie na pokyn ministra obrany Petea Hegsetha, ktoré sa uskutoční budúci utorok. Dôvod tohto zvolania zatiaľ nie je známy.

Podľa viacerých zdrojov by sa stretnutie malo konať vo vojenskej základni v Quantico. Samotní generáli a admiráli nevedia, o čo presne pôjde, ani prečo bolo stretnutie tak náhle zaradené do kalendára, píše agentúra Reuters. Niektoré zdroje uvádzajú teórie o spoločnom fyzickom teste cez briefing o stave ministerstva obrany až po masívne prepúšťanie dôstojníkov. Informoval portál CNN.

Nezávisle od skutočného dôvodu je však zvolanie takého veľkého počtu vysokých dôstojníkov výnimočné. „Hovorí sa tomu generálske squid games,“ poznamenal jeden z úradníkov. Niektorí predstavitelia tiež vyjadrili bezpečnostné obavy, keďže prítomnosť takého veľkého počtu vysokých dôstojníkov na jednom mieste môže predstavovať riziko.

Pomocník z Kongresu uviedol: „Ak Hegseth nechystá oznámiť novú veľkú vojenskú kampaň alebo kompletnú reorganizáciu velenia, neviem si predstaviť dobrý dôvod pre toto stretnutie.“ Hlavný hovorca Pentagónu Sean Parnell potvrdil, že Hegseth bude „osobne vystupovať pred svojimi vysokými vojenskými veliteľmi začiatkom budúceho týždňa“. Pentagón odmietol poskytnúť bližšie informácie o účele stretnutia alebo o tom, či sa týka všetkých generálov a admirálov, alebo len vybraných veliteľov.

Možným vysvetlením je vojenská prehliadka

Počas tlačovej konferencie v Oválnej pracovni prezident Donald Trump uviedol, že stretnutie môže súvisieť s prehliadkou vojenského vybavenia. „Máme najlepšie vybavenie na svete,“ povedal Trump.

Nie je jasné, či bolo rozkazom pozvať všetkých generálov a admirálov, alebo len tých v určitých veleniach či riadiacich funkciách. Stretnutie prichádza v čase, keď administratíva prezidenta Trumpa prepustila niekoľko vysokopostavených generálov a admirálov, často z dôvodu Hegsethovho boja proti otázkam diverzity, no tiež z dôvodov, ktoré neboli špecifikované.

V máji Hegseth prikázal ministerstvu obrany znížiť počet generálov a admirálov so štyrmi hviezdami najmenej o 20 %. Medzi prepustenými dôstojníkmi sú bývalý predseda spojených náčelníkov štábov generál CQ Brown, bývalá náčelníčka námorných operácií admirálka Lisa Franchetti, bývalá veliteľka pobrežnej stráže admirálka Linda Fagan či bývalý námestník letectva generál James Slife.

Ešte pred nástupom do funkcie ministra obrany Hegseth opakovane kritizoval väčšinu súčasne slúžiacich generálov a admirálov. Vo svojich podcastoch tvrdil, že tretina vysokých dôstojníkov je „aktívne spolupáchateľská“ pri politizácii armády a že starší dôstojníci „hrajú podľa nesprávnych pravidiel“, aby vyhoveli ideológom vo Washingtone.

