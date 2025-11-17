Túto prevádzku už nenavštívite. Veľká slovenská banka v známom nákupnom centre skončila, poznáme dôvod odchodu

Optimalizácia kamenných pobočiek je v súčasnosti témou nielen v maloobchode, ale aj v bankovníctve. Na oba segmenty vplývajú rôzne faktory, na ktoré musia spoločnosti brať ohľad s ohľadom na vlastné ekonomické zdravie, ako aj na konkurencieschopnosť a efektivitu.
O tom, že na Slovensku budú kamenné prevádzky bánk postupne ubúdať, sa hovorilo už počas posledných dvoch rokov. Do popredia sa tlačí digitalizácia a čoraz komplexnejšie moderné aplikácie, čo znamená, že ľudia už nemusia tak často fyzicky navštevovať pobočky.
V rámci Bratislavy sú pre banky pomerne častým domovom nákupné centrá, ktoré sa tešia popularite a zákazníci ich vyhľadávajú práve vďaka komplexnej ponuke služieb – vrátane bankovníctva. Platí to aj pre shopping v srdci Bratislavy, OC Central, ktorý bol donedávna domovom pre Slovenskú sporiteľňu, ČSOB, Tatra banku, Raiffeisen banku či VÚB banku. V súčasnosti z tejto zostavy vypadol jeden hráč.
Presun ku konkurencii
Konkrétne ide o Tatra banku, ktorá už od 1. novembra v Centrale pobočku nemá. Na google svieti oznam o trvalom zatvorení a pri osobnej návšteve ostal na sklenených dverách iba oznam, podľa ktorého sa činnosť prevádzky skončila a bola presunutá na neďaleké Nivy.
Ako pre interez vysvetlili zástupcovia banky, tento krok vyplynul z interných analýz. „Z našich analýz vyplynulo, že služby pobočky využívajú klienti, ktorí navštevujú tiež okolité pobočky. Ide o súčasť stratégie na racionalizáciu pobočiek,“ uviedla Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky.
Podľa našich informácií by však k rušeniu ďalších pobočiek nateraz dôjsť nemalo. Na vzniknutú situáciu sme sa opýtali aj zástupcov OC Central, do vydania článku nám však vyjadrenie nezaslali. Je teda otázne, akým spôsobom odchod jednej z popredných bánk ovplyvní návštevnosť shoppingu, ktorý iba nedávno avizoval veľké kroky.
„Naše nákupné centrum má v pláne do konca roka otvoriť takmer 10 nových prevádzok na rozlohe vyše 2200 m², ktoré obohatia rozmanitosť ponuky v rámci Centralu. Pôjde nielen o fashion nájomcov, ale aj o kaviarne, obuv, služby a servis,“ uviedla počas leta pre interez marketingová manažérka Barbora Čermáková s tým, že niektoré koncepty budú pre Slovákov novinkou.
Nákupné centrum zároveň prechádza rekonštrukciou, ktorej cieľom je vybudovanie atraktívnejšieho prostredia so sviežim dizajnom a s prehľadnou dispozíciou.
