Túto prevádzku už nenavštívite. Veľká slovenská banka v známom nákupnom centre skončila, poznáme dôvod odchodu

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Jakub Baláž
Veľké nákupné centrum pred časom avizovalo kroky smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti, od začiatku novembra však prišlo o jednu z popredných bánk.

Optimalizácia kamenných pobočiek je v súčasnosti témou nielen v maloobchode, ale aj v bankovníctve. Na oba segmenty vplývajú rôzne faktory, na ktoré musia spoločnosti brať ohľad s ohľadom na vlastné ekonomické zdravie, ako aj na konkurencieschopnosť a efektivitu.

O tom, že na Slovensku budú kamenné prevádzky bánk postupne ubúdať, sa hovorilo už počas posledných dvoch rokov. Do popredia sa tlačí digitalizácia a čoraz komplexnejšie moderné aplikácie, čo znamená, že ľudia už nemusia tak často fyzicky navštevovať pobočky.

V rámci Bratislavy sú pre banky pomerne častým domovom nákupné centrá, ktoré sa tešia popularite a zákazníci ich vyhľadávajú práve vďaka komplexnej ponuke služieb – vrátane bankovníctva. Platí to aj pre shopping v srdci Bratislavy, OC Central, ktorý bol donedávna domovom pre Slovenskú sporiteľňu, ČSOB, Tatra banku, Raiffeisen banku či VÚB banku. V súčasnosti z tejto zostavy vypadol jeden hráč.

Presun ku konkurencii

Konkrétne ide o Tatra banku, ktorá už od 1. novembra v Centrale pobočku nemá. Na google svieti oznam o trvalom zatvorení a pri osobnej návšteve ostal na sklenených dverách iba oznam, podľa ktorého sa činnosť prevádzky skončila a bola presunutá na neďaleké Nivy.

Ako pre interez vysvetlili zástupcovia banky, tento krok vyplynul z interných analýz. „Z našich analýz vyplynulo, že služby pobočky využívajú klienti, ktorí navštevujú tiež okolité pobočky. Ide o súčasť stratégie na racionalizáciu pobočiek,“ uviedla Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky.

Podľa našich informácií by však k rušeniu ďalších pobočiek nateraz dôjsť nemalo. Na vzniknutú situáciu sme sa opýtali aj zástupcov OC Central, do vydania článku nám však vyjadrenie nezaslali. Je teda otázne, akým spôsobom odchod jednej z popredných bánk ovplyvní návštevnosť shoppingu, ktorý iba nedávno avizoval veľké kroky.

Ilustračná foto: Tatra banka

Naše nákupné centrum má v pláne do konca roka otvoriť takmer 10 nových prevádzok na rozlohe vyše 2200 m², ktoré obohatia rozmanitosť ponuky v rámci Centralu. Pôjde nielen o fashion nájomcov, ale aj o kaviarne, obuv, služby a servis,“ uviedla počas leta pre interez marketingová manažérka Barbora Čermáková s tým, že niektoré koncepty budú pre Slovákov novinkou.

Nákupné centrum zároveň prechádza rekonštrukciou, ktorej cieľom je vybudovanie atraktívnejšieho prostredia so sviežim dizajnom a s prehľadnou dispozíciou.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Známy reťazec bude otvárať nové predajne. Vlani zažil rekordný rok, k zákazníkom sa chce priblížiť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac