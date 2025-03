Chyba v seriáli Sľub pobavila divákov. Všimli si tiež detail, nad ktorým len nechápavo krútia hlavou

Seriál Sľub preniesol divákov do 80. rokov minulého storočia. Na toto obdobie mnoho divákov spomína s úsmevom a sú vďační za nostalgiu, ktorú v nich tento seriál vyvolal. To však nie je jediná emócia, ktorú vďaka nemu prežívajú. Mnohých totiž rozčuľujú chyby v seriáli a niekedy dokonca natoľko, že sa chytajú za hlavu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nie je to tak dávno, čo sa spustila hromadná diskusia o tom, aké chyby sú v seriáli Sľub. Diváci sa sťažovali na to, že ženské postavy aj na jeseň chodia v šatách na ramienka, na to, že nie je možné, aby Milan neplatil alimenty a nebol za to potrestaný, či na to, že deti v škole najprv čítali a až potom sa učili písmenká.

Namaľovaná spí, sprchuje sa aj raňajkuje

Zuzana a Igor sú spolu. Napriek tomu, že diváci fandia Michalovi, napriek tomu, že sa teraz pre ňu chudák trápi a dokonca aj napriek tomu, že je za neho Zuzana stále vydatá a ich kroky pozorne sleduje sociálka. A hoci tento zvrat v deji nahneval aj divákov, nie je to jediné, na čo sa sústredili počas scény, kde sa Zuzana zobúdza a pridáva sa k Igorovi v kuchyni.

V komentári totiž jedna z diváčok vypichla detail, ktorý sa nedá nevšimnúť a mohol by sa považovať za chybu. „Ide spať, má tie tiene na očiach, zobudí sa a zas ich má… Umýva sa vôbec?“ pýtala sa. „Dobrý postreh,“ zareagovala hneď ďalšia diváčka. Zuzana totiž nosí modré tiene a výrazné líčenie, aké sa k tejto dobe hodí, a tak je nemožné si ho nevšimnúť.

Viacero divákov na túto poznámku zareagovalo slovami, že je to pre filmy i seriály bežné, a tak sa nad tým nepozastavili, hoci to nie je normálne pre bežný život.

Vôbec sa nesnaží byť nenápadná