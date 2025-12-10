Turista cestoval s rádioaktívnym príveskom: Na letisku spôsobil poriadny rozruch, vraj to bol talizman

Na letisku Zhoushuizi v Číne zastavila kontrola turistu kvôli netradičnému darčeku. Na krku mal talizman, ktorý mu vraj daroval priateľ. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby nevykazoval viac ako tisícnásobne vyššiu hladinu radiácie oproti bežným predmetom.
Po tom, ako mužov prechod cez kontrolu spustil alarm, kontrola zistila, že dôvodom poplachu bol mužov prívesok. Informoval o tom portál China Daily.
A passenger recently arriving at Zhoushuizi International Airport in Dalian, #Liaoning province, was found carrying a highly #radioactive #pendant that triggered alarms during routine customs screening, according to Dalian Customs. https://t.co/ZlFYZhVwQc pic.twitter.com/83CuRewJBW
— China Daily (@ChinaDaily) December 9, 2025
Po ďalšom skúmaní ich však zarazila nezvyčajná vec. Merania ukázali vysokú úroveň radiácie. Prístroje zaznamenali hodnotu 168,6 mikrosievertuov za hodinu. Ide o približne 1 686-násobok bežnej radiačnej hodnoty.
Tórium ako talizman
Podrobnejšia analýza odhalila, že prívesok obsahuje tórium. Rádioaktívny prvok, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za karcinogén. Dlhodobý kontakt s touto látkou je preukázateľne spájaný so zvýšeným rizikom onkologických ochorení
Cestujúci úradníkom vysvetlil, že prívesok dostal od priateľa a nosí ho ako osobný talizman. Po zistení jeho nebezpečnosti však colníci predmet zaistili a odovzdali špecializovaným orgánom.
