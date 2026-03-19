Trump zabránil najhoršiemu: Minister obrany USA kritizuje Európu, podľa neho má americkému prezidentovi ďakovať

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
USA zasiahli tisíce cieľov v Iráne, Hegseth odmieta porovnania s minulými vojnami.

Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok uviedol, že spojenci USA by mali ďakovať prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi za vojenský zásah proti Iránu. Ako dlho bude ešte vojna trvať odmietol uviesť. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

„Naši nevďační spojenci v Európe i niektoré z našich médií by mali prezidentovi Trumpovi povedať len jedno: ‚Ďakujeme. Ďakujeme za odvahu zabrániť tejto teroristickej skupine, aby držala svet ako rukojemníka a zároveň vyvíjala alebo sa pokúšala vyvinúť atómovú bombu,“ vyhlásil Hegseth.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Už nič nebude ako pred vojnou: Irán navrhuje spoplatniť plavbu lodí cez Hormuzský prieliv
2.
Ceny brutálne stúpajú: Izrael zasiahol najväčšie ložisko plynu na svete
3.
Vojna v Iráne vyostrila vzťahy v NATO: Trump je sklamaný zo spojencov a hrozí radikálnym krokom USA
Zobraziť všetky články (151)

Ciele USA ostávajú nezmenené

Minister obrany odmietol, že by vojna v Iráne dospela do podoby, ako sa to stalo v Afganistane alebo v Iraku. „Toto nie je taká vojna,“ povedal a bývalých prezidentov označil za hlupákov, ktorí zničili dôveryhodnosť Spojených štátov. „Prezident Trump to vie najlepšie. Operácia Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť) je iná. Je precízna. Je razantná,“ zdôraznil.

Ciele USA v Iráne sa podľa neho nezmenili a naďalej nimi je zničiť iránsky raketový arzenál a zabezpečiť, aby Teherán nikdy nevyvinul jadrovú zbraň. Riaditeľka americkej Národnej spravodajskej služby (DNI) Tulsi Gabbardová pritom v stredu vyhlásila, že Irán sa po izraelsko-amerických útokoch v júni minulého roka nepokúsil obnoviť svoju schopnosť obohacovať urán, čo je potrebné pre vývoj jadrovej zbrane.

Ozbrojené sily Spojených štátov doteraz podľa Pentagónu uskutočnili útoky na 7000 cieľov na celom území Iránu a zasiahli viac ako 40 iránskych mínonosiek a 11 ponoriek.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
