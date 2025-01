Trump už robí čistky, spustil masové prepúšťanie: Odvolal aj prvú šéfku pobrežnej stráže a zakázal home office

Americký prezident Donald Trump začal okamžite po zložení prísahy prepúšťať nepohodlných vládnych zamestnancov. Personálne oddelenie Bieleho domu je v procese identifikácie a odvolania viac ako tisícky zamestnancov menovaných predchádzajúcou administratívou Joea Bidena, „ktorí nevyhovujú našej vízii urobiť Ameriku opäť skvelou“, uviedol Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Článok pokračuje pod videom ↓

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Trump deň po inaugurácii odvolal štyroch vysokopostavených vládnych úradníkov. Je medzi nimi aj šéfka americkej pobrežnej stráže (USCG) Linda Faganová. Do funkcie ju vymenoval Biden 1. júna 2022 a bola prvou ženou na čele jednej zo šiestich zložiek americkej armády.

Televízna stanica Fox News blízka republikánom citovala vysokopostaveného predstaviteľa, ktorý uviedol, že medzi dôvodmi odvolania Faganovej boli jej zlyhania pri riešení bezpečnostných hrozieb na hraniciach, nadmerné zameranie sa na rôznorodosť, rovnosť a inklúziu a „narušenie dôvery“ v súvislosti s vyšetrovaním prípadov sexuálnych útokov zo strany príslušníkov pobrežnej stráže.

Skončili viaceré známe mená

Vo funkcii skončil aj bývalý predseda zboru náčelníkov štábov a Trumpov kritik Mark Milley, ktorý zastával pozíciu v rade vlády pre infraštruktúru. Ministerstvo obrany USA obratom odstránilo jeho oficiálny portrét z galérie bývalých šéfov zboru náčelníkov štábov, informoval portál Politico.

Odvolaní boli tiež José Andrés, ktorého Biden vymenoval za spolupredsedu Prezidentskej rady pre šport, zdravie a výživu, Keisha Lanceová Bottomsová z Prezidentskej rady pre export, poradného orgánu pre medzinárodný obchod, a Brian Hook zo správnej rady Medzinárodného výskumného centra Woodrowa Wilsona.

Trump svoj príspevok na sieti Truth Social zakončil slovami „You’re fired“ (Máte padáka), ktorými vyraďoval účastníkov svojej bývalej televíznej castingovej šou The Apprentice. Trump tiež podpísal dekrét, ktorý zakazuje federálnym zamestnancom pracovať na diaľku a prikazuje im vrátiť sa do kancelárií. Šéfovia všetkých oddelení a agentúr by mali čo najskôr podniknúť všetky potrebné kroky na „ukončenie práce na diaľku“, uviedol Biely dom vo vyhlásení.

Zároveň dodal, že nariadenie sa musí „realizovať v súlade s platnou legislatívou“, čo podľa AFP naznačuje, že sa očakáva odpor odborov zastupujúcich štátnych zamestnancov. Rovnako ako v iných priemyselne vyspelých krajinách sa aj v USA počas koronavírusovej pandémie práca z domu značne rozšírila.

Ostrým kritikom práce z domu je aj miliardár Elon Musk, ktorý v Trumpovej administratíve zodpovedá za efektívnosť vládnutia. Musk považuje tento spôsob práce za neefektívny. Trump počas predvolebnej kampane vyhlásil vojnu „tieňovému štátu“ (deep state). Týmto výrazom s negatívnou konotáciou sa najmä v konšpiračných teóriách rozumejú skutočné alebo údajné, nezákonné alebo nelegitímne mocenské štruktúry, ktoré si udržiavajú moc bez ohľadu na demokraticky zvolených predstaviteľov.