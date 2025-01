Trump je už v úrade, no vojna stále neskončila: Ak Putin neposlúchne, hrozia mu vraj ďalšie sankcie

Ak ruský prezident Vladimir Putin odmietne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, na Rusko môžu byť uvalené ďalšie sankcie. V noci na stredu to naznačil americký prezident Donald Trump, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

„Vyzerá to tak,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, či Spojené štáty na Moskvu uvalia ďalšie sankcie v prípade, že ruský prezident odmietne rokovať. Trump pred svojou pondelkovou inauguráciou vyhlasoval, že vojnu na Ukrajine ukončí okamžite po nástupe do funkcie. Vyvolal tým očakávania, že využije vojenskú pomoc poskytovanú Kyjevu na to, aby Ukrajinu prinútil vzdať sa území v prospech Ruska, píše AFP.

Putin ničí Rusko

Americký prezident bol v pondelok prekvapivo kritický k svojmu ruskému náprotivku a poznamenal, že „mal by sa dohodnúť“. „Myslím, že tým, že sa nechce dohodnúť, ničí Rusko,“ dodal. Trump tiež uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu povedal, že si želá mierovú zmluvu a ukončenie vojny.