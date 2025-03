Trump sa opäť vyhráža Zelenskému: Ak nepodpíše túto dohodu, bude mať vraj veľké problémy

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj bude mať „veľké problémy“, pokiaľ sa rozhodne nepodpísať novú dohodu o nerastných surovinách. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.

„Vidím, že sa snaží vycúvať z dohody o nerastných surovinách. Ak to spraví, bude mať problémy. Veľké, veľké problémy,“ informoval Trump novinárov na palube amerického vládneho špeciálu Air Force One. „Uzavreli sme dohodu o vzácnych zeminách a on teraz hovorí, viete, že by chcel znovu prerokovať našu dohodu,“ dodal.

Trump sa podľa agentúry AFP snaží sprostredkovať prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, pričom na Zelenského vyvíja nátlak podpísať dohodu, ktorou by udelil americkým firmám práva na ukrajinské nerastné bohatstvo.

Americký prezident zároveň vylúčil možnosť ukrajinského členstva v Severoatlantickej aliancii. „(Zelenskyj) chce byť členom NATO, ale nikdy nebude členom NATO. On to chápe,“ dodal Trump.

Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že na východe krajiny prebiehajú ťažké boje

Ukrajinský generálny štáb v nedeľu informoval o ťažkých bojoch v dôsledku postupu ruských jednotiek na východe krajiny, najmä v okolí mesta Pokrovsk. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.

V priebehu nedele bolo zaregistrovaných 104 ozbrojených stretov, uviedol generálny štáb v príspevku na Facebooku. Veľký počet ruských útokov sa podľa Kyjeva uskutočnil s podporou delostrelectva.

Väčšina bojov sa odohráva v okolí frontového mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti, kde ukrajinská armáda zaznamenala až 43 ozbrojených stretov. Útoky ruských síl boli podľa podľa generálneho štábu odrazené.

Inštitút pre výskum vojny (ISW) v sobotu informoval, že zintenzívnenie ruských útočných operácií zaznamenali smerom na mestá Lyman, Pokrovsk a Orichiv, ako aj v ruskej Kurskej oblasti odkiaľ sa Rusi snažia vytlačiť zostávajúce ukrajinské sily.

Ruské jednotky tiež podľa ISW postúpili minimálne do vzdialenosti troch kilometrov od administratívnej hranice Doneckej a Dnepropetrovskej oblasti. Kremeľ podľa inštitútu pravdepodobne využije postup do juhovýchodnej časti Dnepropetrovskej oblasti na zasievanie chaosu a strachu v informačnom priestore. Od septembra 2022 je oblasť plne pod kontrolou Ukrajiny.

Ruský postup tak pokračuje aj v čase, keď sa americký prezident Donald Trump pokúša dosiahnuť prímerie. Kyjev i Moskva dali v princípe najavo svoj súhlas s prímerím v Čiernom mori aj zastavením útokov na energetickú infraštruktúru ich krajín, implementácia týchto prímerí je však podľa AFP naďalej nejasná a obe strany sa navzájom obviňujú zo snahy o ich zmarenie.