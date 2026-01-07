Trump sa kriticky vyjadril k NATO: Pochybuje, že by aliancia prišla USA na pomoc

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Šéf Bieleho domu sa tiež posťažoval, že nedostal Nobelovu cenu.

Spojené štáty budú vždy stáť pri NATO, aj keby Aliancia nestála pri USA. Vyhlásil to v stredu americký prezident Donald Trump. V príspevku na svojej sieti Truth Social zároveň spochybnil, že by spojenci v prípade potreby spravili to isté pre USA. Vyjadril tiež presvedčenie, že jedinou krajinou, ktorú Čína a Rusko rešpektujú a obávajú sa, sú Spojené štáty americké pod jeho vedením. Informuje o tom TASR.

Šéf Bieleho domu sa tiež posťažoval, že mu Nórsko, ktoré je členom NATO, neudelilo Nobelovu cenu za mier za to, že – podľa svojich slov – sám ukončil osem vojen. „Ale to nevadí! Dôležité je, že som zachránil milióny životov,“ uviedol. V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá trvá už bezmála štyri roky, tiež vyhlásil, že bez jeho zapojenia by malo Rusko v súčasnosti pod kontrolou celú Ukrajinu.

Pre istotu veľkým písmom

„RUSKO A ČÍNA SA BEZ SPOJENÝCH ŠTÁTOV VÔBEC NEBOJA NATO A POCHYBUJEM, ŽE BY NATO BOLO PRI NÁS, AK BY SME TO SKUTOČNE POTREBOVALI,“ napísal americký prezident na Truth Social. „Vždy budeme stáť pri NATO, aj keby oni nestáli pri nás,“ dodal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa interezsk (@interezsk)

Trump zverejnil svoje vyjadrenie v čase obáv z oživenia jeho zámerov prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska. V posledných dňoch Trump opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Európski lídri, Dánsko a Grónsko sa voči týmto vyjadrenia ostro ohradili.

Biely dom v utorok uviedol, že jednou z možností na získanie Grónska je „vždy“ využitie americkej armády. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu povedal, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump robil čudesné grimasy a vydával zvuky: Ľudia neveria, že nové video prezidenta je skutočné

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac