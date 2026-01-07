Trump robil čudesné grimasy a vydával zvuky: Ľudia neveria, že nové video prezidenta je skutočné

Americký prezident Donald Trump počas prejavu republikánskym členom Snemovne reprezentantov v Kennedyho centre vo Washingtone napodobňoval transrodovú vzpieračku.
Ako informovala NDTV, Trump pred začiatkom bizarného výstupu poznamenal, že jeho „manželka nenávidí“, keď „to“ robí, pretože „je to podľa nej veľmi neprezidentské“.
Virálne video a šialené reakcie
Pri inscenácii napodobňoval zdvíhanie neexistujúcej činky. Ako píše Denník N, posmešne dvíhal päste do vzduchu a vydával zvuky pripomínajúce stonanie či vzdychy.
.@POTUS on his imitation of „trans athletes“ in women’s sports: „My wife HATES when I do this.“
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nTTzj8ZfMd
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026
Internet na záznam reagoval búrlivo – mnohí komentujúci na sociálnych sieťach dokonca neverili, že je skutočný, a to napriek tomu, že ho mal podľa NDTV publikovať na sieti X profil Rapid Response 47, účet spojený s Bielym domom.
Nahlásiť chybu v článku