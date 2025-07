Trump pritvrdzuje: Buď Putin ukončí vojnu na Ukrajine, alebo sa nevyhne trestu. 50-dňové ultimátum už neplatí

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že skráti 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvoma týždňami Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine. Spojené štáty majú v prípade jej nedodržania podľa Trumpa uvaliť 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.

Šéf Bieleho domu taktiež zopakoval, že je sklamaný z konania ruského prezidenta Vladimira Putina, píše TASR na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters a televízie BBC.

Je sklamaný

„Som sklamaný z prezidenta Putina, veľmi sklamaný,“ uviedol Trump pred rokovaním s britským premiérom Keirom Starmerom vo svojom luxusnom golfovom rezorte v škótskom Turnberry. „Znížim tých 50 dní, ktoré som mu dal, na menší počet,“ pokračoval, pričom bezprostredne nestanovil nový termín.

Trump tvrdí, že s Putinom boli blízko k uzavretiu prímeria na Ukrajine už päťkrát. „Veľa som hovoril s prezidentom Putinom, vychádzam s ním veľmi dobre. Putin ale vyjde von a začne odpaľovať rakety na nejaké mesto, napríklad Kyjev, a zabije veľa ľudí v domovoch dôchodcov alebo inde, telá ležia na ulici,“ dodal Trump.

Americký prezident 14. júla v Bielom dome vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. „Zavedieme sekundárne clá. Pokiaľ sa do 50 dní neuzavrie dohoda (o prímerí na Ukrajine), je to veľmi jednoduché a (clá) budú na úrovni 100 percent,“ povedal vtedy Trump reportérom.